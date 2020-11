Se capacitará en la enseñanza del hockey en forma virtual

Con entrenadores valletanos como disertantes, desde el próximo mes de diciembre, se dictará una capacitación de Hockey denominada “Podemos Jugar”.

Destinada a profesores e interesados en sumarse a la enseñanza de la disciplina, podrán ser parte de la clínica que brindarán Jorge Barrionuevo, Lucas Acuña, Carolina Quiroga y Solange Montini.

Se enseña a través de Zoom

Con la intención de promover el armado de escuelas de hockey en toda la provincia del Chubut, un grupo de entrenadores, con diversas experiencias en clubes y ligas, incluso con paso en Seleccionados chubutenses, se dictará la capacitación denominada “Podemos jugar”.

Serán tres encuentros, dictados a través de la plataforma virtual Zoom, siendo de carácter gratuito y contando con el acompañamiento de Chubut Deportes.

Jorge Barrionuevo (entrenador Senior CAH, entrenador Level FIH, ex coach de Selecciones juveniles del Valle), Lucas Acuña (entrenador Senior CAH, entrenador Level 3 de la Federación Panamericana, Level 1 de la FIH), Carolina Quiroga (entrenador Hockey Social Nivel 2 de la Federación Argentina de hockey Social, entrenador Senior CAH, entrenador Inicial FIH) y Sol Montini (presidenta Club Semillero de Campeones, Coordinadora Hockey Social del Golfo, representante Federación Hockey Social y entrenador Hockey Social), serán quienes compartirán sus conocimientos con todos los participantes.

Será destinada a entrenadores iniciales, profesores de educación física y todas aquellas personas que se quieran iniciar en la enseñanza del deporte. Podrán comunicarse a través del correo electrónico [email protected] , recibiéndose las inscripciones hasta el 1° de diciembre.

Masificar es el objetivo

En dialogo con El Diario, uno de los entrenadores disertantes, Jorge Barrionuevo, contó detalles acerca de la capacitación al indicar que “la idea es capacitar gente que se está iniciando o chicas y chicos que ya están jugando y quieran empezar a enseñar. Puede ser en clubes o en barrios, o crea alguna escuelita en algún lugar. Es masificar el hockey, para masificar, necesitamos más gente que enseñe” .

Desde su experiencia, Barrionuevo analiza que “generalmente la gente que enseña está ligada a los clubes y es más difícil salir de los clubes hacia donde está la gente, porque en las ciudades nos pasa que los clubes no llegan a los barrios y ahí es donde está la mayor densidad de población, entonces de alguna manera hay que llegar”. Ir a los barrios, llevar la propuesta “se nos ocurrió que desde este lado podemos sembrar esa semilla en gente que se anime a crear su escuelita o a sumarse a lugares que ya están activos” , aseguró.

“Hay clubes que tienen hockey, pero también hay otros clubes que no tienen la disciplina pero que tienen una identidad barrial. Por ejemplo en Rawson hay clubes como Deportivo Roca o Defensores del Parque, que son de barrio, tienen identidad barrial. Por ahí a ese tipo de clubes les sirve para sumar una actividad más. Ellos están cerca, están en los barrios. En esos espacios queremos entrar, que su gente se cope” , aseguró.

En cuanto a la capacitación, detalló que “son tres encuentros por Zoom, de aproximadamente una hora. Será los días jueves, 3, 10 y 17, a las 18:30 horas. Estaremos Sol Montini, Caro Quiroga, Lucas Acuña y yo. Es sin costo, gratuito”.

Consultado por cómo surgió la organización de esta capacitación, ´Jorgito´ Barrionuevo indicó que “surgió por una charla que tuvimos con la gente de Dolavon. Que hace años tenía una Escuelita de hockey, después se desarmó. Y hablando con su Director de deportes pregunté porque no se reactivaba esa actividad y me dijo ´básicamente no hay quien enseñe hockey en Dolavon´. Ese fue el punto de partida”.

“Nosotros abrimos el juego invitando a Chubut Dehortes, lo llevamos en conjunto, ellos hicieron la convocatoria, dando respaldo a la capacitación. Hay un mail donde pueden anotarse, una vez que lo envían, reciben un link de google doc para inscribirse. Cualquier persona puede participar, todos los interesados pueden ser parte”, invitó el entrenador.

Sobre los temas a abordar, Barrionuevo comentó que “el primer dia hablaremos de la Liga de Hockey del Golfo, porque los clubes que la integran participan con distintas superficies y distintas realidades, esa misma unidad vamos a hablar de los principios del hockey, para darle un contexto de cómo se juega, como es el reglamento, como pdoeés adaptar el juego a cada lugar donde estás”.

Agregando que “la segunda unidad es metodología. Es enseñar a enseñar. La figura del entrenador, como debe ser su vínculo con los grupos, como se arma un entrenamiento, de qué manera hacer atractivos los entrenamientos para que la gente que vaya pruebe y se quede”, mientras que en la última jornada de capacitación, el tema será “gestos técnicos específicos y cómo usar cada gesto técnico, para que sirve”.

Barrionuevo, finalizó destacando que “tenemos material, armamos unos PowerPoint, mostraremos videos sobre técnicas y modalidades de entrenamiento. El material también lo vamos a compartir con la gente que participe”.