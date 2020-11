Sastre sobre Servicoop: «Han llevado a la quiebra a una cooperativa modelo»

El intendente Gustavo Sastre criticó de manera contundente la situación de los servicios públicos a cargo de Servicoop y advirtió que «querían la Cooperativa y la tuvieron, pero mintiéndole a la gente».

En el mismo sentido, se refirió a la situación de más de 100 familias del barrio Malvinas Argentinas que se manifestaron el miércoles por la noche tras haber permanecido durante varias horas sin suministro eléctrico, y remarcó que «nadie atendió el teléfono».

«Llamé y no me respondieron, así que decidí personalmente ir a buscar la solución», comentó Sastre en relación a su visita a la residencia particular del presidente del Consejo de Administración de Servicoop, Diego Barquin.

«Había una familia con un nene que necesitaba tener suministro eléctrico porque utiliza un equipo de oxígeno, y no pudo hacerlo», lamentó el Jefe Comunal.