Sastre defendió la tasa a las empresas eólicas y rechazó los cuestionamientos

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, rechazó los cuestionamientos que surgieron días atrás con la implementación de una tasa municipal a las empresas eólicas que están dentro del ejido municipal. En primer lugar, cuestionó a quienes hace mención de un “impuesto al viento”, remarcando que “es una mentira de algunos grupos periodísticos, con algún interés económico atrás que pusieron ese nombre y lo hicieron circular por todos lados como el impuesto el viento”.

“El impuesto al viento no existe. Yo le preguntaría a toda esa gente que tanto habló del impuesto al viento, o a esos periodistas, algunos tan respetados o reconocidos, que me expliquen cuál es el impuesto al viento, si no existe. Nosotros estamos poniendo una tasa, como corresponde, y como cualquier hijo de vecino común, en cualquier ciudad, tiene que pagar por su comercio, por su despensa, por su panadería, su carnicería o una industria”, enfatizó.

“No van a hacer más lo que quieren”

Al mismo tiempo, continuó diciendo que se trata de “un impuesto a lo que producen. Y sino, quieren seguir viniendo a llevarse todos los recursos de nuestra tierra. Al menos, lo que pertenezca y esté dentro del ejido de Puerto Madryn ya saben que no van a hacer más lo que quieren”.

En tanto que remarcó que “estamos muy tranquilos, muy seguros de lo que hicimos. Esto no hace, ni más ni menos, que ser justos con el resto de los habitantes de Puerto Madryn”.

En cuanto al diálogo con las empresas y los cuestionamientos esgrimidos por esta situación, Sastre dijo: “Por supuesto que a nadie le gusta. Pero no es el caso justamente de ellos. Ellos tienen una facturación mensual de piso de alrededor de los 65.000 dólares, así que si tienen que tributar por 2.000 dólares me parece que han armado una parodia demasiado importante. Seguramente, para aportar a algún medio y publicar todo lo que han publicado los últimos días, inventando hasta el nombre del impuesto al viento, han podido. Entonces, que pongan la plata donde la tienen que poner y no hagan más circo con todo esto”.

No dejan “absolutamente nada”

Al ser consultado sobre lo que dejan esas empresas en la ciudad, el intendente de Puerto Madryn fue contundente y apuntó que “absolutamente nada. Gente sin trabajo, como han dejado. Nos utilizan el recurso”

“Pero creo que no amerita discusión, no creo que se hayan instalado acá porque les gustó la geografía de nuestra zona. Las pueden instalar en cualquier otra provincia del país, tienen todo su derecho. Quizás alrededor del Obelisco queden lindas”, concluyó Sastre.

Críticas de Luque

En cuanto a los cuestionamientos esgrimidos por su par de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, el jefe comunal de la ciudad del Golfo indicó que en la localidad del sudeste provincial ya se cobra una tasa similar “hace mucho tiempo”.

“Capaz que no se había enterado que lo estaban cobrando. Quizás él no quiere aumentar la tasa que ya vienen cobrando y fue malinterpretado por la prensa”, ironizó el titular del Poder Ejecutivo de Puerto Madryn.