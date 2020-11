River y Racing, inician su camino en los octavos coperos

Este martes, comienzan los Octavos de Final de la Copa Libertadores CONMEBOL 2020, con la presentación de los argentinos River Plate y Racing Club.

“El Millonario” será visitante del Atlético Paranaense de Brasil y Racing será anfitrión del campeón defensor, Flamengo. Completarán la primera jornada Liga de Quito ante Santos.

Octavos en juego

Los Octavos de Final de la Copa Libertadores tendrán su inicio este martes, con la primera jornada de los juegos de Ida de la competencia 2020, con tres encuentros y dos de ellos, con presentación de los representantes argentinos.

El primero de los juegos, será entre Liga de Quito de Ecuador, que recibirá al Santos de Brasil, desde las 17:15 horas y con el argentino Fernando Rapallini como juez principal.

En tanto, luego será el turno de River Plate, que jugará en Brasil, visitando al Atlético Paranaense desde las 19:15 horas. Andrés Rojas, de Colombia, será el árbitro principal del cotejo.

El tercer y último duelo de la jornada, será el protagonizado por Racing Club de Avellaneda, que en su Estadio, recibirá al campeón defensor del título 2019, el Flamengo de Brasil.

El partido, será desde las 21:30 horas con Alexis Herrera de Venezuela como árbitro.

Resto de la programación

Vale destacar que los partidos de Ida de Octavos de Final, continuarán en la jornada del miércoles, con otros tres encuentros como ser Independiente del Valle – Nacional de Uruguay, Libertad de Paraguay – Jorge Wilstermann de Bolivia, Delfín – Palmeiras, Internacional de Brasil como local de Boca Juniors.

Se completarán los juegos de Ida el jueves, con Guaraní de Paraguay – Gremio.

Fútbol – Copa CONMEBOL Libertadores 2020

Octavos de Final – Ida

Liga de Quito vs. Santos

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Hora: 17:15 hora local

Árbitro: Fernando Rapallini (Arg)

Athletico Paranaense vs. River Plate

Estadio: Athletico Paranaense

Hora: 19:15 hora local

Árbitro: Andrés Rojas (Col)

Racing Club vs. Flamengo

Estadio: Presidente Perón

Hora: 21:30 hora local

Arbitro: Alexis Herrera (Ven)

Miércoles 25/11

19:15 Independiente del Valle vs Nacional Uruguay

19:15 Delfín S.C. vs SE Palmeiras

21:30 Club Libertad vs Club Jorge Wilstermann

21:30 SC Internacional vs CA Boca Juniors

Jueves 26/11

21:30 Club Guaraní vs Grêmio FB Porto Alegre