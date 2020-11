Rial: “La minería será un motor para impulsar otros proyectos”

El poblador de Gan Gan Martín Rial se expresó a favor del desarrollo minero “porque vemos posibilidad de trabajo y un motor impulsor para otros proyectos”.

Dijo que la idea es consensuar entre todos y buscar un equilibrio para que la Meseta se integre al desarrollo productivo no solo de Chubut sino del país, “queremos ser parte, pero nos sentimos relegados, tenemos poco acceso a la mayoría de las cosas que cuentan los grandes centros y no dudamos que a través de una actividad como esta podremos desarrollar otras cosas”.

En cuanto a la grieta de los que están a favor y en contra dijo que se quiere instalar “pero todo apuntamos a cuidar nuestros recursos, salir adelante en función al trabajo y el Estado no es el modelo productivo que debería ser”.

El vecino indicó que la Meseta tiene petróleo, gas, turismo, lana, minería metalífera, hay muchas cosas para hacer “pero necesitamos un motor impulsor que vendrá de la mano del privado porque del Estado es muy poco lo que puede hacer”.

Rial sostuvo que no tiene contacto con los integrantes de la mina “si bien hace años está instalada una empresa en la zona se especuló que se irían, pero luego siguieron cuidando el campamento que usaron para la etapa de la exploración”.

Trabajo

Sobre la posibilidad de trabajo, Rial explicó que “los jóvenes tienen la posibilidad de capacitarse en perforaciones o en el manejo de camiones, la posibilidad de trabajo está y que vendrá de manera directa o indirecta por el derrame económico que provocará la empresa, hay profesionales que trabajan en la minería que vendrán con la empresa porque aquí no hay gente con tanta capacitación”.

Sostuvo que hay muchos jóvenes que están interesados en capacitarse y las puertas están abiertas, “porque el derrame económico que deja la minería está abierto para todos”.

Capacitación

El poblador sostuvo que no solo habrá que capacitar gente, sino que las leyes deberán acompañar con el compre local y que prioritariamente se le de trabajo a los pobladores de la zona. Rial no duda que los que se quieran capacitar tendrán posibilidades, “se necesitarán gomeros, lavadores, hospedajes, comedores. Debemos generar servicios también”.

En este sentido afirmó que todos podrán aportar para sumar a un proyecto productivo “vamos a esperar que se nos pase la vida y que todo venga de arriba” se preguntó al sostener que ellos deben ser los actores principales, “tengo una trascendencia de familia de más de cien años, yo no me voy a ir de Gan Gan pero tenemos que ser consientes que debemos salir adelante trabajando”.

“El gobierno no cumplió”

Recordó que el gobierno prometió mejorar la situación de la comunidad, “prometieron mucho y hoy sangramos por la herida, tenemos que poner nuestro granito de arena y expresar lo que queremos hacer, tenemos que integrarnos a un país productor, acá sólo se vive del empleo público que es lo único que circula en el pueblo”.