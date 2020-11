Retirados del Servicio Penitenciario reclaman una recomposición salarial

Un grupo de retirados y pensionados del Servicio Penitenciario realizaron este martes una manifestación Rawson. En dicha oportunidad se reclamaron aumentos en los haberes, argumentando que hace tres años que no evidencian una suba.

Para brindar más precisiones respecto a la protesta concretada durante la víspera, Mario Sena, vocero de los pensionados, mantuvo una entrevista con AzM Radio. En la misma, explicó que “las autoridades conocen nuestra problemática y nuestras circunstancias, porque por todos los medios se la hacemos llegar”.

“Esto es una reiteración y una actualización de todos los reclamos salariales, de todo el destrato y la desconsideración que estamos teniendo el personal penitenciario por parte del Gobierno Nacional, del Ministerio de Justicia y del Servicio Penitenciario Federal. Esto es único y nunca hemos vivenciado esta situación”, apuntó.

Además, se indicó que lo que ocurrió ayer en Rawson tuvo su correlato en distintas localidades de todo el país. En este sentido, Sena remarcó que “no va a ser el único encuentro porque esto va a ser largo y eso lo tenemos claro. Hemos perdido, durante estos últimos años, muchos derechos adquiridos y nos han sacado violentamente lo que nos pertenecía. Muchos derechos nos han sacado”.

Al respecto, el representante de los jubilados y pensionados acusó que “hace tres años que no tenemos recomposición salarial, de acuerdo a la inflación. Este es el motivo por el cual nos estamos movilizando y la única forma de hacerlo es estando unidos, con convicciones y fortalezas”.

“Nos moviliza solamente una razón, que es la verdad y nada más que eso. Tenemos a la verdad con nosotros y todos estamos judicializados con este tema. La Justicia es lenta y no nos otorga respuestas rápidas, porque muchos ya no están”, enfatizó.

Al tiempo que agradeció la presencia de AzM Radio, Sena consideró que “lo único que le preocupa al Gobierno es la visualización periodística. Cuando pasó hace poquito el hecho policial en la provincia de Buenos Aires hablaban con mucho facilismo del quebrantamiento y la rotura en la cadena de mandos. Es fácil decir eso, porque las autoridades no escuchan. Se las hacemos llegar por todos los medios, con respeto, decoro y educación, y no escuchan. El Gobierno Nacional y nuestras autoridades son débiles para nuestras necesidades”.