Retirados de la Policía se movilizan para exigir el pago de sus haberes

Ante el retraso en el pago de haberes, Retirados y Pensionados de la Policía del Chubut se movilizan este martes a las 12:30 del mediodía en Rawson, y se esperan convocatorias similares en otras ciudades. Desde las filas de la fuerza policial, advierten que la situación económico-financiera está afectando la salud de los trabajadores.

Este fin de semana, trascendió que un efectivo Retirado de la Policía se quitó la vida, y según fuentes confiables, esta persona estaba transitando un episodio depresivo por la situación económica. Este sería un caso testigo del alto nivel de estrés y depresión al que están llegando algunos estatales ante la falta de previsibilidad en el cobro de sus haberes.

“No podemos aguantar más”

En este contexto, Félix Cifuentes, retirado de la Policía del Chubut, en diálogo con AzM Radio, explicó que la convocatoria en Rawson será frente a la sede del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS). Además, apuntó que “no solamente estamos en una crisis económica, sino tenemos una actitud depresiva por este atraso en el pago de haberes y ya no podemos aguantar más. No solo por el tema alimentario, sino por el tema de los medicamentos que es algo esencial a esta edad”.

Con la voz quebrada y en evidente estado de ansiedad, Cifuentes remarcó: “Hemos aportado 30 años a la Caja para andar sufriendo y para pedir que nos paguen. Lamentablemente no tendría que pasar esto, pero la actitud de los funcionarios que no toman seriamente la situación de los jubilados y ninguna gestión coherente tenemos. No tenemos respuesta fehaciente de estos señores funcionarios que están para administrar nuestros recursos y para darnos soluciones. Lo que estamos pidiendo es que nos paguen, porque ya no podemos más”, agregó.

En este mismo sentido, sostuvo que “nosotros no podemos ir a trabajar a ningún lado porque no servimos para nada, pero tenemos nuestros recursos ganados por nuestro trabajo. Pero el Gobernador (Mariano Arcioni), que habla tanto de que hay prioridades con los jubilados y nosotros no vemos esa prioridad que él dice”.

Por último, dijo que “estamos deprimidos y estamos mal de salud. No solamente los jubilados, sino que las pensionadas están en la misma situación nuestra, con las mismas necesidades también”.