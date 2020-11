Retirados de la Policía del Chubut se encadenaron reclamando sus haberes

Tal como ya había ocurrido días atrás, nuevamente un grupo de jubilados estatales de Chubut tomó la decisión de encadenarse a la sede de Puerto Madryn del Instituto de la Seguridad Social y Seguros (ISSyS). Esta medida fue tomada por la demora en el pago de los haberes por parte del Gobierno Provincial.

En esta oportunidad fue un grupo de pensionados de la Policía del Chubut quien tomó la decisión de avanzar, una vez más, con esta medida de fuerza. En este contexto, El Diario dialogó con Julio César Moreira, suboficial mayor retirado de la fuerza provincial, quien aclaró que la iniciativa se dio por la “necesidad de cobrar nuestros sueldos y estamos reclamando que el Gobierno no nos viene pagando. Llegamos a un acuerdo con los compañeros retirados de la Policía y con algunos gremios que nos están acompañando para encadenarnos y para que el Gobierno nos escuche”.

En este sentido, denunció que “hace tres meses ya que no estamos recibiendo nuestros haberes. Se nos viene el segundo aguinaldo y es lamentable, porque no nos hemos jubilado para estar en esta situación de tanto sacrificio. Nosotros nos jubilamos para estar tranquilos en casa, no para que nuestros nietos e hijos nos vean así, encadenados y reclamando nuestros sueldos. Pero el Gobierno no nos escucha”.

Sienten que no son escuchados

En cuanto a la reiteración de este tipo de medidas de fuerza, Moreira apuntó que no están siendo escuchados. Al respecto, dijo: “Lamentablemente no, porque no ha venido ni un triste concejal acá, ni a traernos una botella de agua, con el calor que está haciendo ahora y que somos personas con más de 55 años. No hemos sido escuchados, tenemos un Vicegobernador acá y solamente escuchamos que se habla de la megaminería y del Partido Justicialista”.

“Hoy tenemos tres compañeros jubilados en Terapia Intensiva que tienen que recurrir a sus hijos para comprarse los medicamentos y no sería esa la consecuencia que tendríamos que estar pasando. Hemos aportado más de 30 años para cobrar nuestros sueldos. Si no tienen piedad con los jubilados, imagínense como será con el resto de la Administración Pública”, enfatizó.

“Le está fallando el cerebro”

El retirado de la Policía del Chubut que se encadenó ayer en la sede madrynense del ISSyS también cuestionó que “no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Hemos presentado petitorios, hemos marchado hacia la Municipalidad, hemos hecho de todo. Pero nunca hemos recibido una respuesta, ni de un triste concejal. No somos escuchados y el Gobierno no sé qué pensará”.

En cuanto a los últimos anuncios del gobernador Mariano Arcioni, cuestionó que “dijo que iba a poner los sueldos al día, pero me parece que tiene que tomar un poco de Memorex o algo para el cerebro porque le está fallando”.