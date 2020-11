Responsabilizan a la Cooperativa por la demora de traslado de un fallecido

El caso de Víctor Enrique Maldonado, el hombre que murió el domingo por COVID-19 y cuya familia tuvo que esperar unas 12 horas a que trasladaran su cuerpo que yacía sin vida en el suelo del domicilio motivó que desde distintos sectores salieran a aclarar y deslindar responsabilidades. La familia ratificó que iniciará acciones legales por “abandono de persona”.

El Director de Defensa Civil, José Luis Mazei dijo que la responsabilidad cae directamente en la Cooperativa Eléctrica de Trelew que debió hacerse cargo del tratamiento del óbito, colocación del féretro y traslado al cementerio conjuntamente con todos los trámites administrativos.

Indicó que también debió hacerse cargo de conseguir la morgue en caso que se produzca la muerte cuando el cementerio esté cerrado, “se han dado casos que nosotros hemos sepultado a las 22 horas alumbrando con la luz de una camioneta porque no había una morgue habilitada, pero son funciones que le corresponde a la cooperativa”.

Mucho dolor

Mazei sostuvo que el testimonio de Elida Beatriz Espinosa fue muy doloroso, “pero fue la mejor manera de hacer visible lo que muchos vivieron, en ese estado de desesperación lo que único que se espera es que alguien responda, pero la Cooperativa es la que nuclea los fallecimientos, desde la entrega del certificado de defunción hasta la sepultura del cadáver”.

Reconoció que Defensa Civil se hizo cargo hasta que la Cooperativa pudo resolver sus cuestiones administrativas, “nosotros nos hicimos cargo porque nos lo solicitó el Director Asociado del Hospital de Trelew porque la Cooperativa no quería hacerse cargo, y trasladamos los cuerpos hasta que se entendió que el sector de sepelios de la Cooperativa era la que debía asumir sus responsabilidades”.

Insistió que en toda la provincia las cooperativas son responsables del traslado de los cuerpos, “hemos estado en domicilios por tres horas esperando que la cooperativa lleve el féretro, hemos sido muy solidarios, pero no es nuestra responsabilidad el trabajo que está asignado a sepelios de la cooperativa”.

Comunicado de la entidad

En tanto, la Cooperativa Eléctrica de Trelew emitió un comunicado indicando que se ve imposibilitada de retirar los cuerpos de personas con COVID-19 y trasladarlos en los horarios que los cementerios, municipal y privado se encuentran cerrados por no contar con morgue para la conservación de los mismos.

El comunicado indica que “durante el fin de semana nuestros trabajadores del área de sepelios acudieron al retiro de los cuerpos y comprobaron que personal de salud no había realizado el aislamiento correspondiente del cuerpo y que al momento de trasladarlos no había morgue para conservarlos”.

Desde la Cooperativa Eléctrica manifiestan sus disculpas hacia las familias que atravesaron las pérdidas de un familiar y decir que nos sentimos muy apenados por no haber podido cumplir los protocolos tal cual se habían acordado, “seguiremos trabajando para cumplir con nuestro servicio, sin dejar de cuidar la salud de nuestros trabajadores y sus familiares”.