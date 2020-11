Renzo Blotta vuelve al Turismo Pista

Tras superar su test positivo por COVID-19, el piloto chubutense Renzo Blotta, está listo para retomar la actividad, con su participación en las próximas fechas del Turismo Pista.

Será parte de las programaciones 5 y 6 del Campeonato que se disputarán en la Ciudad de Buenos Aires, en el Autódromo Oscar y Alfredo Galvez.

Regresa en la Fecha 5 y 6 en Buenos Aires

Luego de no poder estar en el reinicio de la actividad por dar positivo de COVID -19 a horas de viajar, el piloto de Chubut, Renzo Blotta, ya tiene todo listo para reencontrase con su auto y con su equipo.

Será de cara a las Fecha 5 y 6 del Campeonato del Turismo Pista a disputarse el fin de semana venidero en el Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez de la ciudad de Buenos Aires.

Renzo ya piensa en lo que va a ser las fechas que se estarán disputando este fin de semana: “ya tengo la cabeza puesta en esta carrera, por suerte ya recuperado y con muchas ganas de subirme al auto, entrene bastante y estoy con muchas expectativas de poder realizar un buen fin de semana y sumar la mayor cantidad de puntos posible para el campeonato”

El no haber podido correr en el reinicio de la actividad dejo no solo el bolso listo del piloto si no también el auto totalmente armado lo que permitirá solo cargarlo en el mosquito y partir al autódromo: “el auto está listo desde la fecha pasada, mi equipo trabajo mucho al igual que mi motorista tengo la tranquilidad de tener una buena herramienta como siempre para ser protagonista”

Por último, el joven brinda sus agradecimientos a quienes lo acompañan en esta incursión en el automovilismo nacional: “tengo que agradecer a todos mis sponsors que ellos no dudaron en seguir acompañándome Distribuidora Loa, El Tenaz Automotores, Domínguez & Campan, B/P Bagual, CIP, Mir servicios generales, Vivamos Comodoro, AP Transportes y servicios Viales, Orve SRL, a mi familia, a los medios de comunicación, a mi equipo Fernando Monti, Enrique Bustos, Mauro Curti, Mariano Ingolotti a todos mil gracias”