Rawson: Ediles advirtieron que «no se sabe» el destino de los fondos destinados a Bomberos

La edil del PJ, Lorena Marín, mantuvo una reunión con personal de Bomberos Voluntarios en relación a la situación financiera y el pedido de informes realizado entre mayo y junio, del cual advirtió que no hubo respuesta.

En diálogo con la periodista de Grupo Azulmedia, Silvina Cabrera, la concejal sostuvo que «la Cooperativa es el ente recaudador de la tasa, puesta a través del Concejo Deliberante, y el dueño de dicha tasa es la Municipalidad de Rawson» y recordó que «hace un tiempo hicimos un pedido de informes a la Cooperativa a través del Presidente de la Sindicatura y el representante municipal, pero nunca obtuvimos respuesta».

Consecuentemente, «se mantiene una deuda tanto de la Cooperativa como del Municipio, y por consiguiente de este último con Bomberos, que no están recibiendo los fondos que necesitan para el arduo trabajo que se está haciendo, más aun durante la temporada estival; no olvidemos que son voluntarios», expresó.

Aguardan respuesta oficialista

En el mismo sentido, Marín sostuvo que «por lo que nos han dicho los concejales, se comprometieron a trabajar el tema; vamos a esperar que el grupo de ediles oficialistas se incorporen a esta comisión para ver lo que está sucediendo con la Cooperativa, porque se piden los números y estos no se dan» y advirtió que «la Municipalidad es el poder concedente y dueña de la tasa y del servicio, lo tercerizó a través de la Cooperativa y si esta no funciona es el Municipio el que tiene que ver qué pasa».

El destino de los fondos

«Todos los lunes debería depositarse la tasa al Municipio, que administrativamente tarda 3 a 4 días en depositarlo a Bomberos; desde 2015 que no se cumple esto según nos manifestaron y se abona mensualmente, pero hay un desfasaje de mucho dinero», precisó la edil, quien reconoció que «no sabemos qué sucede» con dichos fondos.

Bomberos «está solicitando una auditoría y quien debe hacerlo es el poder concedente», explicó.