“Queremos la apertura de la temporada de verano”, anticipó Sastre

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, protagonizó este viernes el acto para conmemorar el bicentenario del primer izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas.

En dicha oportunidad, se volvió a pronunciar sobre la demora en el pago de los salarios a los trabajadores de la Administración Pública de la Provincia. Al respecto, dijo que los empleados públicos “indudablemente no están conformes porque hay atraso en los haberes de meses que están impagos y corresponde que lo cobren y que se puedan poner al día de una vez por todas. Hoy no hay ninguna otra prioridad que no sea pagarle al empleado estatal”.

En otro orden, el jefe comunal de la ciudad del Golfo se expresó al respecto de las medidas de distanciamiento que se aplicarán durante los próximos días en la localidad portuaria, enfatizando que respecto al turismo “he manifestado que queremos la apertura de la temporada de verano y estamos trabajando en eso. Hemos armado los protocolos y se lo hemos transmitido al Gobierno Provincial y al ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, y seguramente en los próximos días vamos a tener muy buenas novedades”. “Va a haber novedades y van a ser buenas para los madrynenses”, agregó.

Hospital modular

No obstante, Sastre pidió “no dejar de lado la situación sanitaria que es importantísima. Estamos avanzando en poder flexibilizar definitivamente al sector turístico. También hemos avanzado en poder tener la estructura de un nuevo hospital móvil que va a quedar instalado para siempre en Puerto Madryn. Además, va a poder sostener una estructura turística con visitantes que vengan de otros lugares, pero con una estructura muy importante que hacía falta para nuestra ciudad”.

Al respecto, indicó que este nosocomio móvil va a estar ubicado en la zona sur de la ciudad, sobre la calle Eizaguirre. “Va a ser un hospital armado con todo lo que tiene que tener, porque esto viene con todos los instrumentos preparados para hacer la atención que corresponda”, apuntó.

En cuanto al personal que trabajará en el nuevo hospital modular, el Intendente explicó que “ya se lo he planteado al viceministro de Salud de la Nación y también se lo he planteado al ministro de Salud de la Provincia, así que es una tarea que tienen que analizar. El recurso humano, de alguna manera, lo vamos a conformar para que se pueda atender como corresponde”.

Arrancaría el 15 de diciembre

En cuanto a la llegada del mismo, aclaró que desde la Municipalidad de Puerto Madryn ya se ha construido la platea con los servicios correspondientes. “En diciembre se va a estar instalando para que a partir del 15 de diciembre ya esté en funcionamiento”, enfatizó.

Sobre los fondos con los que se construirá el nosocomio modular, Sastre explicó que la obra estará a cargo del Gobierno Nacional, mientras que “nosotros hemos aportado la platea con todos los servicios y seguramente los movimientos de sueldos también van a estar a cargo del Municipio”.

“Mini verano”

Otro de los temas a los que hizo referencia el jefe comunal fue a las reuniones sociales que se dieron en la zona costera de la ciudad durante los últimos días, indicando que “nos hemos sorprendido para bien. Puerto Madryn siempre ha demostrado ser una ciudad con habitantes muy solidarios y esta vez no fue la excepción”.

“Tuvimos un mini verano el fin de semana, donde muchísima gente pudo acudir a las costas y han respetado el distanciamiento. Hemos visto muchas familias, distanciados con quienes estaban alrededor. Por supuesto que vamos a tener grupos minúsculos que siempre van a estar buscando la infracción o trasgredir la norma, pero han sido los menos”, sostuvo.

Circulación por DNI

Al ser consultado sobre la posibilidad de que deje de regir la circulación por terminación de DNI en Puerto Madryn, Sastre remarcó que “eso lo veremos, porque no es una definición que haga el Gobierno Municipal, sino que el nuevo decreto del Gobierno Provincial de esta semana lo marcará”.

En este sentido, insistió con que “nosotros marcamos apuntes y empezamos a pasar nuestro borrador al Gobierno Provincial para que Puerto Madryn sea tenido en cuenta en las medidas que al menos nos incluyan a nosotros”.