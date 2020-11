Puratich afirmó que “es grave la situación de Rawson y de Trelew”

El ministro de Salud de la Provincia, Fabián Puratich, advirtió este lunes que la situación epidemiológica en la provincia es diversa, y confirmó que las ciudades más comprometidas en este momento son Rawson y Trelew. Según reveló el funcionario, en las próximas horas se estarán definiendo las nuevas medidas que regirán en Chubut, y ya se prevé que el Departamento Rawson mantendrá el Asilamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Asimismo anticipó que se ha registrado un amesetamiento en Comodoro Rivadavia, y una baja de casos en Puerto Madryn, mientras que se observa un leve incremento en localidades cordilleranas.

Situación de Rawson y Trelew

En primer lugar, se pronunció preocupado por la realidad que se está viviendo en la zona del Valle y, si bien no hay un colapso sanitario y no hay ocupación total en las camas, consideró que “es grave la situación de Rawson y de Trelew”.

«Ninguno de nosotros tiene anticuerpos y este virus es de muy alta contagiosidad. Si no hay cuidados en la vida ´normal´ que estamos haciendo vamos a tener consecuencias”, advirtió Puratich.

Medidas

En otro orden, Puratich dijo que en el Poder Ejecutivo provincial están analizando los lineamientos que se incluirán en el decreto que se publicará en las próximas horas respecto a las medidas de aislamiento en todo el territorio chubutense.

El Ministro anticipó que se analiza la posibilidad de habilitar reuniones familiares para navidad al aire libre. Habló del alcance del nuevo DNU, que será comunicado por el gobernador Mariano Arcioni este miércoles. En la oportunidad, se incluiría la autorización de la actividad turística comarcal.

«El trabajo está hecho en conjunto y se fue evaluado los protocolos. Se realizaron las correcciones. Seguramente, el gobernador Mariano Arcioni, hará el anuncio correspondiente de las etapas: 1º intra-comarcal; 2º inter-comarcal; 3º apertura total.»

En ese contexto, repasó la situación particular que están viviendo las principales localidades de la provincia, afirmando que se está evidenciando una disminución en la curva de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia se mantiene estable, mientras que en la cordillera hay un crecimiento en la cantidad de casos que están vinculados a un foco identificado.