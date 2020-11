Puerto Madryn: Fallece el 50% de quienes ingresan ventilados a Terapia Intensiva

En la localidad de Puerto Madryn se ha registrado un amesetamiento en la cantidad de los casos confirmados de Covid-19, aunque las cifras siguen siendo elevadas y el Hospital de la ciudad continúa con un porcentaje de ocupación alto.

Al respecto, Ariel Urbano, director asociado del nosocomio local fue más allá y afirmó que la cuestión de los fallecimientos “es un tema muy duro, porque por lo que nos viene diciendo la estadística el 50% de los pacientes que ingresa a terapia y son ventilados fallece”.

Además, cuestionó que “uno siempre los ve en el parte diario como un número, el sexo y si tiene comorbilidades o no. Pero el paciente tiene una historia, son pacientes que han tenido que ser internados y a veces no tienen un familiar, no se han podido despedir de nadie. Esa es una situación muy dolorosa y estamos intentando articular las formas desde el hospital como para que algunos puedan tener algún familiar”.

Pedido de empatía

Debido a esta situación es que “siempre pedimos a la gente la empatía y el cuidado, porque hay mucha gente añosa internada que se está yendo sin los familiares y no pueden tener ni el velatorio porque no se puede hacer. Pedimos empatía por esa gente, principalmente porque hay bastantes fallecimientos que ya tenemos en la ciudad y se están yendo no como lo merecen”.

“Es una situación muy complicada y por eso pedimos que cuando uno se junta, tiene una reunión social o tiene alguna fiesta, intente pensar en esa gente que desgraciadamente ya llevamos muchos que se han ido y no lo han hecho como lo tenían que hacer”, indicó Urbano.

Plan Detectar

En cuanto a la implementación del Plan Detectar en Puerto Madryn, el director asociado del Hospital Dr. Andrés Ísola explicó que actualmente se está trabajando con la iniciativa durante tres días a la semana.

“Hemos terminado el primer circuito del Detectar y hemos visto un 50% de positividad y se sigue implementando. Estamos trabajando en conjunto con el Área Programática Norte y el Municipio y ha sido bastante efectivo el funcionamiento”, remarcó el titular del nosocomio.

Modulo sanitario

Por último, hizo referencia al módulo sanitario que implementará en Puerto Madryn durante la temporada de verano, afirmando que “después quedará en la ciudad. Sé que se va a instalar en zona sur, lo que era una de las posibilidades que habíamos planteado para que esté en el otro extremo del Hospital”.

Asimismo, dijo: “Veremos el recurso humano que va a ser lo más importante como para ver el funcionamiento y cómo va a funcionar. La idea es que venga a descentralizar al Hospital, principalmente en la guardia”.