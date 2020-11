Proyectan obras hídricas para la cuenca del río Senguer

El presidente del Instituto Provincial del Agua (IPA), Gerardo Bulacios, habló sobre la temporada de pesca, trabajos del Instituto en la region, las tomas de tierras a la vera del río Percy y sobre proyectos hídricos en la cuenca del río Senguer.

En diálogo con AzM Radio, el funcionario, que visitó Trevelin, contó que “firmamos un convenio hace unos días con el intendente (Héctor) Ingram, relativo al cuidado del río Percy, del mantenimiento y la extracción de árboles y de sedimentos que entorpezcan la seguridad ciudadana” destacó que “por suerte, hemos podido llegar hasta Trevelin y al Campo de Tulipanes, además de acompañar al Secretario de Pesca en este lanzamiento de Pesca Continental en un lugar maravilloso y único en el mundo por su naturaleza y calidad”.

Iniciativas

En la misma línea, destacó la iniciativa del Campo de Tulipanes y “la labor de aquellos productores que apuestan al país y a la provincia; lo conozco a Juan Carlos Ledesca desde hace más de 20 años, de cuando estábamos en Corfo y le comprábamos sus máquinas, y después de dos décadas ver esto, es un orgullo para Chubut, para él y su familia que han tenido la visión de continuar con un plan estratégico; esto trae divisas, turistas y riqueza a nuestra provincia”.

Productores locales

“También”, continuó Bulacios, “he recorrido otros lugares como Arroyo Blanco, canales de riego, bregando para que los productores saquen sus permisos de agua obligatorios, cuidar la línea de ribera, el agua por sobre todo, ya que la misma no se va a acabar nunca porque el planeta tiene un 70% de ella, pero es caro transportarla y distribuirla, así que estuvimos haciendo un poco de docencia y trabajando con los pequeños productores para que puedan avanzar y generar valor agregado, y que valga la pena vivir en la zona produciendo”.

Limpieza de canales

Consultado sobre el Consorcio de Riego local y si el mismo se encuentra conformado, el titular del IPA explicó que “el mismo funciona y está conformado, les traje un (certificado de) final de obra que corresponde a una obra delegada que hicimos hace tres años con la Municipalidad, ejecutada por el consorcio” y anticipó que “ya estamos planificando la obra delegada para el año próximo, relacionada con la limpieza y reparación de canales; y seguiremos con el intendente Ingram en los cuidados de los márgenes del río y la extracción de los árboles; como el río está vivo, se mueve y hay que ayudarlo, no entorpecerlo, para que su cauce corra libremente”.

“No se puede vivir en la línea de ribera”

En cuanto a las tomas de terrenos a la vera del río, en este caso en la zona sur de Trevelin, Bulacios expuso que “si hay usurpaciones en la línea de ribera nosotros no vamos a autorizar nada porque hay riesgo de inundabilidad, y por lo general son terrenos privados cuyos propietarios tienen que accionar en el desalojo” y aclaró que “desde el punto de vista técnico y legal, si no tenemos los títulos de propiedad perfectos no otorgamos los permisos de uso de agua; en ese caso, vamos a acompañar al Intendente y los vecinos y propietarios ribereños para que se trabaje con la Justicia en este tipo de situaciones y que se produzca el desalojo”.

A su vez, sostuvo que “no hay otro camino, no se puede vivir en la línea de ribera del río ya que el día de mañana puede haber una gran precipitación en la cuenca alta y traer muchos sedimentos, provocando daños a la población; eso queremos evitarlo porque hay que ser conscientes”.

Obras para 2021

Sobre los trabajos en la cuenca del río Senguer, Bulacios puso en relieve que “los equipos del IPA están trabajando mucho tiempo en él, la represa del Lago Fontana está presupuestada en el nuevo Presupuesto Nacional; estamos terminando el estudio de impacto ambiental así que tenemos esperanza de que en 2021 podamos licitar esta obra”.

En relación a esta última, detalló: “Consiste en llevar al Lago Fontana su máxima crecida histórica, que es 1,40m sobre los niveles que ha tenido estos años. Entonces, laminamos el lago y guardamos el agua en esta época donde el río está saliendo con unos 100m3 producto del deshielo. Guardamos ese recurso y lo erogamos en el estiaje (el nivel más bajo) en enero, febrero o marzo cuando el río normalmente baja a 6m3 o 9m3 no permitiendo el riego de los productores, no ingresando agua al Lago Muster. Con esta obra vamos a poder regular esa erogación en 15 a 20m3, permitiendo mantener un nivel productivo de los canales de riego y los niveles del Lago Muster”.

Proyecto mixto

Preguntado sobre el carácter del proyecto, Bulacios puso en valor que “el mismo es ‘mixto’, ya que hemos invertido casi $16 millones desde la provincia en hacer los proyectos ejecutivos, estudios de impacto ambiental, la batimetría de los lagos, el proyecto del nuevo camino que circulará por la margen norte del Lago Fontana” y anticipó que “el resto será financiamiento del Estado Nacional”.