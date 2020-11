Provincias aceleran la renegociación del canje de deuda sub-soberana

Luego de haber estado varios meses en un estado de “stand by” –y entendiendo en parte que el soberano era quién tenía que dar el primer paso-, finalmente las negociaciones para reestructurar la deuda sub-soberana comenzaron a avanzar.

De los distritos que se encuentran “performing”, se encuentran CABA y Santa Fe. Mientras que Mendoza, luego de una larga negociación con sus acreedores, es el único distrito que logró ya restructurar su deuda.

Ahora bien, dentro de las que quedan, se encuentran básicamente tres grupos:

1.- Provincias que se encuentran “performing”, pero que ya oficializaron propuestas como Córdoba, Neuquén y Chubut;

2.- Provincias como Salta, Tierra del Fuego y Jujuy, que también sin haber entrado en cesación de pagos, ya comunicaron sus intenciones de negociar, pero aún no presentaron ofertas oficiales;

3.- Provincias que se encuentran en estado de default, y buscan o buscarán reestructurar como Provincia de Buenos Aires (PBA), Río Negro, Chaco, Entre Ríos y La Rioja. Entre ellas, puntualmente, solamente PBA y Entre Ríos oficializaron ofertas.

Para entender el alcance, consideremos que previamente a que comenzaran las negociaciones de reestructuración, la deuda sub-soberana tenía un valor total inicial de unos u$S14.950 millones, y es probable que el Valor Presente Neto (VPN) de esta deuda caiga entre un 25/30%, dependiendo principalmente del resultado de PBA, que representa u$s7.150 millones de este stock (o casi el 50% de la deuda provincial).

Buenos Aires

Imposibilitada de acceder a los mercados de deuda para renovar sus vencimientos, PBA ingresó en default en mayo, y ya la totalidad de sus bonos en dólares se encuentran en ese estado. La provincia gobernada por Axel Kiciloff ya extendió 9 veces su fecha límite para entrar al canje, sin haber aún mejorado su oferta inicial de abril.

Tras el acuerdo soberano, los principales acreedores de la provincia –que varios son los mismos fondos de la deuda nacional- esperan que PBA adapte su oferta presentada inicialmente de VPN u$s38, hacia un VPN en torno a los u$s54 (al igual que Nación) con el fin de maximizar su nivel de aceptación. Y si bien se apunta a que existen negociaciones, oficialmente no existe ninguna enmienda. Es importante entender que, un eventual acuerdo, podría desbloquear el financiamiento multilateral de la provincia, que actualmente tiene una de las participaciones más bajas entre los principales emisores sub-soberanos, con únicamente el 4% de su respectiva deuda.

Córdoba

Recientemente presentó su primera oferta oficial para canjear su deuda en moneda dura de legislación extranjera. Como esperábamos, la propuesta está centrada en sus tres bonos Ley de Nueva York por un total de u$s1.685 millones. El paquete general todavía estaría lejos de los términos que garantizarían un acuerdo exitoso con su principal grupo de bonistas. Centrándose en los detalles, la propuesta no impone un recorte de principal, pero supone una modificación del esquema step-up de intereses y una extensión de plazos de 3-5 años.

Neuquén

Luego de ciertas mejoras en la propuesta de canje, la provincia anunció que logró un acuerdo inicial para reestructurar su bono TICADE 2028, y se encuentra muy cerca de lograr un trato por los TIDENEU 2025. Su propuesta, que busca reestructurar unos u$s704 millones, no impone una reducción de principal, pero sí incluye una extensión de plazos (hasta 2030 en ambos bonos) y un recorte en los cupones de intereses.

Chubut

Hace pocos días la provincia anunció un acuerdo inicial con su principal grupo de acreedores para reestructurar su título Chubut 2026, con un circulante de u$s650 millones. Esta nueva oferta, que se considera sumamente atractiva como para lograr las CACs necesarias, implica una extensión del vencimiento hasta el 2030, sin realizar recorte alguno de capital. La tasa de interés promedio solo se reduciría al 7,72% (desde el 7,75% original). Además, la Provincia estará distribuyendo un endulzante de 0,5% del circulante en nominales para los inversores que se adhieran al canje. Se estima un VR de u$s66,6/u$s73,7 para el rango de exit yield de 18%/15%.



Entre Ríos

Entró en default en septiembre cuando evitó desembolsar los u$s22 millones correspondientes a su único bono en dólares (ERF25), con un circulante de u$s500 millones. La semana pasada, la provincia presentó su primera propuesta, que a simple vista no luce del todo atractiva. La misma no incluye recortes de capital, pero sí una importante reducción de cupones y una extensión de 6 años de plazo. El vencimiento del nuevo bono seria en febrero de 2031 y alcanzaría un cupón promedio de 4,35% (vs. el 8.75% original).

Además, ofrece pagar los intereses corridos desde febrero de 2020 hasta agosto del mismo año, pero con una tasa del 3%. Mediante estas condiciones, el VR alcanzaría los u$s57,4/43,1 para exit yields del 13/18%. Por lo tanto, la oferta de reestructuración no resultaría del todo atractiva, por lo que sería un gran desafía lograr la adhesión necesaria.

