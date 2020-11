Promueven el 21 de enero como Día Nacional del Mártir Bombero Voluntario

Ingresó en el Senado de la Nación Argentina un proyecto de ley para que el 21 de Enero sea el “Día Nacional del Mártir Bombero Voluntario”, fecha del trágico incendio que tuvo lugar en esa ciudad en 1994 y se cobró la vida de 25 bomberos y bomberas.

La autora de la iniciativa es la senadora Nancy González, quien explicó que “me enorgullece haber presentado un proyecto de ley que representa a toda una ciudad, a una provincia y ahora a una nación. Comprende una gran responsabilidad y trabajo por lograr la futura sanción del mismo en el Congreso Nacional Argentino”.

Por su parte, desde la entidad bomberil madrynense destacaron su satisfacción por la receptividad de la senadora en llevar a la Cámara Alta un proyecto que hace tiempo buscaban que cobre carácter nacional. “Era un viejo anhelo de esta institución lograr que el 21 de enero se honre a nuestros 25 héroes en todo el país, de hecho ya se hacía en muchos cuarteles hermanos”, señalaron autoridades de la institución.

La legisladora sostuvo “el profundo deseo que el 21 de enero, sea “El Día Nacional del Mártir Bombero Voluntario” nace de reconocer la historia de muchas personas, que con el corazón ofrendaron voluntariamente su vida por el bien de sus semejantes.

El dolor es muchísimo, no hay palabras, cada ciudadano de Puerto Madryn se sensibiliza al recordar aquel día en la provincia de Chubut. Los vecinos, amigos y familiares jamás volvimos a ser los mismos. Cada 21 de enero homenajeamos a nuestros Bomberos que fueron, son y serán nuestros bomberos mártires con mayúsculas.”

“Le manifestamos a la senadora González que uno de nuestros objetivos era erradicar para siempre la palabra bomberitos. Y este proyecto viene a hacer esa reparación histórica. Porque es un reconocimiento, y no solo por nuestros 25 mártires, a la vocación bomberil y su entrega, sin importar edad, género o clase social. Porque así lo manifiesta el lema que los bomberos de toda la Argentina abrazamos desde que pisamos un cuartel: Nada nos obliga, sólo el dolor de los demás”, expresaron desde Bomberos Madryn.

Gónzalez afirmó que “colaborar para legislar este día es para mí un orgullo, no hubiera sido posible sin la iniciativa de “Bomberos Voluntarios Puerto Madryn” junto con todos los familiares. La historia cambió a partir de ese 21 de Enero de 1994. Luego de esa tragedia el sistema bomberil nacional cambió necesariamente y no se volvieron a cometer errores. Y esto seguramente hizo que se salvaran vidas. Son hechos que cambian la historia, cicatrices que quedan y nos enseñan”.

Es un homenaje merecido, pero no solo a los Bomberos de una ciudad si no a todas y todos los que ofrecieron su vida por el voluntariado en el territorio argentino. Éste proyecto ya es una cuestión nacional. Seamos el primer país en el mundo en tener una Ley y un día para honrarlos”.

Por último, la Senadora Nacional por Chubut manifestó “por todas las mujeres y hombres Mártires Bomberos, podemos decir que a partir de hoy tendrán su día nacional, acorde a su enorme labor de quienes ofrendaron su vida por sus semejantes.”