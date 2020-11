“Pitu” Rivero analizó el gran inicio de Gimnasia en la LNB

Tras las cuatro victorias consecutivas en el inicio de la Temporada 2020/2021 de la Liga Nacional de Básquet, Gimnasia transita por un gran momento y disfruta de este comienzo.

El escolta del equipo, Juan Manuel “Pitu” Rivero, se expresó al respecto y comentó las sensaciones de suplir en la capitanía a Diego Romero, que es baja por contraer coronavirus, destacando además el apoyo del público a través de las redes sociales.

“Es un inicio soñado” dijo ´Pitu´

Gimnasia sumó su cuarta victoria en fila en este arranque de la burbuja de la Liga Nacional 2020/21, que se disputa en Buenos Aires. Anoche consiguió un sólido triunfo ante Boca Juniors por 98-66, que lo posiciona como líder invicto de la Conferencia Sur.

Tras el encuentro, el jugador Juan Manuel Rivero analizó este comienzo para los dirigidos por Martín Villagrán. «Sabemos que es un inicio soñado, sobre todo porque la pretemporada no fue fácil. De hecho, nunca pudimos jugar cinco contra cinco. Pero estamos acá entregando todo”, señaló.

Asimismo, destacó el esfuerzo en conjunto para superar la baja de Diego Romero, tras dar positivo por coronavirus. “Tanto ayer contra Boca, como ante Bahía, tuvimos que suplir la ausencia de nuestro capitán. El equipo lo pudo hacer y estoy sumamente contento”, expresó.

Ante la ausencia de Romero, “Pitu” es el encargado de portar la capitanía “Mens-sana”. Consultándole al respecto, mencionó: “trato de seguir la línea de Diego. En ese sentido, me da una libertad absoluta y les dice a todos los compañeros, que lo que diga yo es lo mismo que dice él. Eso me llena de orgullo, lo asumí de la mejor manera y trate de alentar a los chicos. Por suerte se pudo ganar”, sostuvo.

Para finalizar, destacó el apoyo del público a través de las redes sociales, vital para mantener el contacto con los hinchas en medio de la pandemia. “Como siempre digo, hay que agradecer a la gente en esta etapa que nos toca vivir, ya que nos apoyan igual con una cantidad de mensajes en todas las redes, deseando muchos éxitos para el equipo. Espero que lo estén disfrutando como lo estamos haciendo nosotros y ojala en algún momento podamos reencontrarnos en el Socios Fundadores”, concluyó.

Se preparan para jugar vs Ferro el sábado

Mientras espera por el arribo de los cubanos Yoanki Mencia y Pedro Bombino, Gimnasia se prepara para encarar su próximo compromiso ante Ferro Carril Oeste.

El mismo se desarrollará el día sábado 14 de noviembre, desde las 19:00 horas en el Estadio de Obras “Templo del Rock”.