Piden responsabilidad para el uso de la playa y áreas públicas

A pesar de la pandemia del coronavirus y la saturación del sistema sanitario local, las altas temperaturas del fin de semana pasado y el levantamiento de las restricciones para el uso de las playas de la ciudad provocaron una masiva concurrencia a distintos sectores costeros, entre ellos el Área Natural Protegida El Doradillo, donde se registró hasta un principio de incendio por un asado, que fue sofocado por la rápida intervención de las personas que se encontraban en el lugar, integrantes del cuerpo de guardaparques municipales, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad, como así también personal de Protección Civil y Policía del Chubut.

“Es lamentable que por la imprudencia de algunos usuarios del área tengan que ocurrir estos sucesos que atentan contra las especies del lugar e incluso las personas”, destacó Marcos Grosso, Secretario de Turismo Municipal.

El lugar cuenta con fogones habilitados para realizar asados y los guardaparques monitorean las playas brindando recomendaciones acerca de un uso responsable de toda el Área Natural Protegida. “Muchas veces, el cuerpo de guardaparques se encuentra con personas que hacen fuego en lugares no habilitados, en esos casos se procede a apagarles el fuego directamente porque no podemos permitirnos que algo suceda, que un fuego se descontrole y pase algo de gravedad”, agregó Grosso.

Recomendaciones para ir a El Doradillo

En este marco, desde la Comuna recordaron que el área de El Doradillo tiene a disposición fogones ubicados en distintas playas tales como Manara, El Doradillo (2ª bajada), Bañuls y Casino. Aquellos que deseen realizar un asado, deben llevar su propia leña y no realizar fuegos fuera de los fogones habilitados. Es preferible, si fuera el caso, la utilización de un chulengo.

Por otra parte, destacaron que no está permitido realizar fuego en espacios no habilitados para tal fin y se recomienda regresar a la ciudad con sus residuos, ya que impactan negativamente en el ambiente y en los animales del lugar.

“El Doradillo se destaca por sus extensas playas de arena y canto rodado, además de su flora y fauna autóctona. Por ello, es importante tener en cuenta que, para su conservación y cuidado, no se debe ingresar con mascotas al sitio, debido a que causa inconvenientes a los animales del lugar y a otros visitantes”, expresaron desde la Secretaría.

Kitesurf sólo en Bañuls

Respecto a las actividades náuticas, el despacho de las embarcaciones debe realizarse en la ciudad de Puerto Madryn. A los practicantes de la actividad kitesurf, se les recordó que la playa autorizada por ordenanza vigente para realizar dicho deporte es Bañuls, pudiéndose utilizar la tercera bajada de Playa El Doradillo, siempre y cuando no haya bañistas en el mar.

Por otra parte, también recordaron que no hay presencia de guardavidas en el Área, por lo tanto, se apela a la responsabilidad de las personas y tener especial cuidado con los niños y objetos flotantes.

Para proteger las playas y médanos, a través de la Ordenanza Nº 4268/07 queda prohibido transitar con vehículos a motor por estos lugares.

El área cuenta con la presencia efectiva de guardaparques municipales, quienes se encuentran permanentemente recorriendo las distintas playas. Acuda a ellos en caso de necesitarlos y para consultarlos.