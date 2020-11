Piden la captura del lonko mapuche de Villa Mascardi

La fiscal interina Sylvia Little solicitó al juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, que declare en rebeldía y ordene la captura de Juan Pablo Colhuan, que es el lonko de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, asentada en Villa Mascardi.

Little presentó el pedido días atrás ante el juez, a raíz de que no lo habían hallado a Colhuan, en el domicilio denunciado por el imputado para recibir las notificaciones. La fiscal alertó que el imputado había cambiado su domicilio, sin notificar al juez.

Colhuan está imputado en la causa por la usurpación de dos predios de Parques Nacionales en Villa Mascardi, distante a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche. Allí, un grupo de personas se instaló a principios de noviembre de 2017. Se identificaron como miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y alegaron que se trataba de una recuperación de lo que consideran es territorio mapuche. Desde entonces permanecen en ese lugar y avanzaron hacia a lotes contiguos.

Por esa causa están procesados por el delito de usurpación: María Isabel Nahuel, Luciana Martha Jaramillo, Yessica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Betiana Ayelén Colhuan, Cristian Germán Colhuan y Juan Pablo Colhuan. Aunque la defensa apeló esos procesamientos ante la Cámara de Casación Penal.