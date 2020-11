Piden extremar los recaudos ante posibles incendios en el ANP El Doradillo

En el marco del comienzo de una nueva temporada estival, y por consiguiente, de posibles incendios rurales, funcionarios de la Secretaría de Turismo del Municipio de Puerto Madryn se reunieron virtualmente con las autoridades del Cuerpo Activo de los Bomberos Voluntarios. El objetivo del encuentro fue seguir trabajando en el marco del Plan de Concientización sobre incendios rurales, de interfase y de campo de cara a la Temporada de Verano 2021. Especialmente en el ANP El Doradillo, lugar en el que asiduamente residentes realizan los tradicionales asados y fuegos en las áreas recreativas.

Participaron de la reunión Pablo García, Marcelo Do Pazo y Ricardo Saavedra como autoridades de Bomberos Voluntarios y se sumaron también María Cabrera, Directora de Conservación de la Secretaría de Turismo y Adrián Gelves, Director General de la Secretaría; además de las áreas de comunicación de ambas organizaciones.

Concientización

Desde la Comuna destacaron que “resulta por demás importante trabajar en la concientización sobre el riesgo que implica la realización de fuego fuera del área preparada para eso”. Por ello se prevé realizar campañas de difusión para la comunidad para que se rija por las normativas vigentes. Hoy el ANP El Doradillo cuenta con más de veinte fogones, especialmente en las tres bajadas de Playa Doradillo.

A su vez, desde el Cuartel Activo de Bomberos adelantaron que por las condiciones climáticas, la ciudad ya transita la temporada de riesgo de incendios, por lo cual se deben extremar los recaudos en áreas secas como el ANP Municipal que se encuentra ubicada, incluso, dentro del Área Natural Protegida Península Valdés.

Un dato importante que debe comenzar a incorporar la sociedad, destacaron desde el Municipio, es el denominado “30-30-30” que implica el riesgo de incendios rurales y de interfase cuando se da el siguiente fenómeno climático: Temperatura mayor a 30°; Humedad relativa es menor a 30% y viento superior a 30 km/h.

Recomendaciones

Desde la Municipalidad de Puerto Madryn remarcaron que este tipo de siniestros son una amenaza para las personas, los bienes materiales, la fauna y la flora de la región. Por eso desde el Ejecutivo Municipal se buscará dar respuesta a esta problemática con una importante campaña de prevención destinada a la comunidad. Para prevenir los incendios es fundamental tener en cuenta estas recomendaciones:

– No arrojar colillas de cigarrillo u otro material encendido

– No quemar arbustos ni malezas secas, ya que el fuego puede propagarse

– No realizar fogatas cerca de la vegetación, utilizar solo fogones habilitados

– Antes de preparar una fogata, tener a mano elementos de seguridad para apagarla (recipiente con agua y/o extintor)

– Si se observa un fogón abandonado, apagarlo inmediatamente

– No abandonar botellas u otros objetos de vidrio en zonas de campo

– Mantener el perímetro de la vivienda y medianera limpios de vegetación y residuos

Ante cualquier emergencia, comuníquese al 103 (Protección Civil) / 100 (Bomberos)