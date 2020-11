Otro debate

En los próximos días se prevé un nuevo debate en Chubut. Se trata de la vuelta a las aulas. Mientras el Ministerio de Educación de la provincia da por sentado que no habrá clases presenciales hasta el 2021, los padres de los estudiantes chubutenses exigen que se habiliten las escuelas. Según datos oficiales, en Chubut solo se han presentado protocolos para clases presenciales en el nivel superior de la Educación, lo que revela que el Ministerio que conduce Florencia Perata no tiene siquiera diseñado los protocolos para volver a las aulas. Algunas escuelas aún están en obra porque las reparaciones comenzaron muy tarde, a pesar de que hace 8 meses están cerradas, y si no se cancela la deuda salarial con los docentes, las clases presenciales podrían demorar mucho más de lo que los padres pretenden.