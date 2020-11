Nueva propuesta del grupo E.L.A.

El entrenador Hugo Wedertz, ha sumado una nueva propuesta deportiva, como ser los planes de entrenamientos dedicados al Triatlón.

A la actividad destinada al running, se abre la actividad para la natación y el mountain bike, para los deportistas interesados en comenzar con las pruebas combinadas.

E.L.A. se expande al triatlón

El avance de la pandemia COVID-19 llevó al cierre de varios gimnasios ante la imposibilidad de su apertura por la aglomeración de personas cuando la situación sanitaria era incierta y en el día a día, la comunidad se adaptaba a esta nueva normalidad.

Ese fue el caso del Gimnasio E.L.A. (El Lunes Arranco), del entrenador Hugo Wedertz que, además de entrenamiento funcional, brindaba junto a otros profesores, mayores ofertas deportivas. A la vez, tenía su grupo de running.

Si bien el gimnasio cerró sus puertas, el grupo de running se mantuvo para que los deportistas pudieran entrenarse de manera individual una vez que la situación sanitaria mejoró en Puerto Madryn. Así, lo cuenta Hugo en charla con El Diario Web “a partir de que cerró el Gimnasio, primero había imprecisiones sobre que se podía hacer y que no, por eso sostuve el grupo de running, aunque como no se podía correr estaba en stand by, cuando se pudo volver a correr de manera individual, así lo hicieron”.

A la actividad del running, Wedertz suma a su grupo, la extensión a otras dos disciplinas, como ser la natación y el mountain bike: el entrenador les arma sus planes de entrenamiento y cada deportista puede realizarlos según sus tiempos. “La propuesta de ELA es que, yo armo los planes de entrenamiento de acuerdo a los objetivos década uno, cada uno entrena en el horario que puede, de acuerdo a su ritmo, hay planes que son parecidos entre si entonces para hacer un fondo se ponen de acuerdo” , indicó Hugo.

La clínica de técnica, clase clave

A lo que suma que “cada quince días, cosa que no pudimos hacer este año por la pandemia, es la clínica de técnica de carrera. Para corregir la manera de correr. Teniendo en cuenta que tengo un poco más de tiempo libre, amplié los planes de entrenamiento para triatlón”, agregando que “cuando haya más accesibilidad a los natatorios, también iré a ver sobre la técnica de nado y hacer las correcciones y sugerencias correspondientes. Luego les quedará entrenar por su cuenta la parte de bicicleta”.

“Hago los planes individuales, uno por uno. Cada quince días hago entre cuarenta y cincuenta planes, de fuerza, running, en este caso de triatlón; a esto le incluyo mi trabajo en la pista de atletismo que son individualizados como debe ser”, destacó el coach de la atleta de elite María Ayelén Diogo.

El conocimiento de la natación excluyente

Wedertz, consultado sobre para quienes está destinada esta propuesta, valora que ante todo, el deportista tenga conocimiento de natación: saber nadar: “en realidad es para gente que le interese y que ya esté entrenado, que esté haciendo por su cuenta un poco de pileta y de bici. Quien tiene menos experiencia, siempre sugiero que vaya a aprender a nadar con algún entrenador. Porque hay que nadar mucho tiempo, tener mucha experiencia en nadar, para pensar en nadar un triatlón. En la bicicleta es más entrenable, lo mismo que correr. Si no sabes nadar lo primero que voy a sugerir, es que aprendas a nadar, eso llevará tiempo para aprender, lleva un año más o menos para tener un volumen óptimo” .

Hugo, invitó a los interesados en sumarse, a comunicarse a través de sus redes sociales como ser Facebook en los perfiles ´Hugo Wedertz´ y ´E.L.A. El lunes arranco”, mismo contacto vía Instagram.