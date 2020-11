No habrá restricciones para circular entre Trelew y Playa Unión

Desde la Municipalidad de Rawson confirmaron que, la circulación entre Trelew y Playa Unión por las Rutas N°25 y 7 será libre. Ya no se solicitará el permiso de circulación como ocurría hasta ahora, según confirmó el director de Tránsito de la Municipalidad de Rawson, Federico Morales Baeza. «Por lo menos desde el Municipio no vamos a controlar en los ingresos», manifestó.

Baeza dijo que la liberación de los controles de circulación es una orden del intendente de Rawson, Damián Biss.

No obstante, dentro del ejido de Rawson y el balneario de Playa Unión, seguirán los controles de tránsito que tienen que ver con la documentación de los vehículos.

El secretario de Gobierno de Rawson, Carlos Gazzera dijo que “aún continúa la circulación por DNI” en la ciudad, pero que la Municipalidad no va a ejercer ningún control por falta de recursos.

“Entendemos que este DNU es un instrumento legal que ha sido emanado por la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Seguridad y son ellos los que deben garantizar el cumplimiento del mismo. Nosotros no lo podemos hacer”, explicó.

Asimismo, informó que este fin de semana no va a haber presencia de inspectores de tránsito en el ingreso a la ciudad y que todo el personal va a estar abocado al control en Playa Unión ya que, según adelantó, esperan un “arribo masivo” de vecinos de la zona.