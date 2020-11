National Geographic estrenó un documental sobre Patagonia

Como parte del lanzamiento de la nueva plataforma Disney+ en Latinoamérica, la señal National Geographic estrenó “Sobrevolando”, una serie original que explora paisajes, culturas e historias de América Latina, reflejando imágenes desde el aire de los países de Argentina, México, República Dominicana y Perú.

Uno de los capítulos, se centra en la Patagonia, con impactantes imágenes tomadas con drones.

A fines del año 2019 desde el Ente Patagonia Argentina se coordinó la visita de un equipo de producción que realizó un recorrido por Península Valdés, Puerto de Rawson, El Calafate, El Chaltén, Fitz Roy, Jaramillo, Puerto Deseado, Ushuaia, Tolhuin y Puerto Almanza, registrando desde drones los distintos paisajes y la fauna de la Patagonia Argentina.

Screen Patagonia

Una selección del material obtenido forma parte de esta serie documental “Sobrevolando” que se estrena en esta primera etapa como contenido exclusivo de la nueva plataforma propiedad de The Walt Disney Company, y próximamente se podrá ver también por el Canal NatGeo.

Esta acción se enmarca en el Programa denominado “Screen Patagonia” y es parte de la estrategia vinculada al Turismo de Pantalla que posiciona a la región como escenario de producciones fílmicas o publicitarias.

La participación de Fito Páez

Sobrevolando es una producción de National Geographic, que recorre desde la Península de Yucatán y Baja California, hasta la Quebrada de Humahuaca y la Patagonia.

El documental está conducido por la voz de Fito Páez, que muestra el territorio de Latinoamérica desde el aire en una producción original de National Geographic, con imágenes tomadas con un dron, en un espectáculo visual único.

Contó con la dirección de Javier Novoa, con la producción de Non Stop, y explora la geografía, la historia y la vida a partir de imágenes de alta definición tomadas con un drone DJI Inspire 2 con cámara X7, historias desconocidas y datos curiosos sobre la diversidad natural y cultural de cada una de las regiones.

“National Geographic no se mete solo de curioso a mostrar el espectáculo de la naturaleza, sino que hay un carácter humanista que dice ‘ey mirá donde estamos viviendo y qué estamos haciendo’”, resaltó Fito Páez acerca del propósito del material al que prestó su voz. En ese sentido, el artista sostuvo que “este tipo de documentales te ayudan a tomar conciencia sobre el territorio que habitamos y el planeta que habitamos y permite que aparezca una nueva conciencia ecologista a favor de la vida, a que los seres humanos tengamos la posibilidad de entender que existe algo superior a nosotros”.

“Sobrevolando nos pone a todos ante la inmensa pared del continente maravilloso en el cual vivimos y por eso ahora tenemos que defender que no se pongan las factorías de cerdo en el país y conocer más y mejor la tierra que cultivamos”, finalizó el artista.