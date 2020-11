Nación entregó el sello Viaje Seguro a 5 ciudades de Chubut

El Ministerio de Turismo y Deportes le otorgó el certificado internacional Sello Viajes Seguros a 61 municipios de 17 provincias; el cual garantiza que ofrecen a sus visitantes seguridad sanitaria ante la pandemia de coronavirus, con el respaldo del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, en inglés).

Entre Ríos fue la provincia que más distinciones logró, con 14; seguida por Jujuy y Córdoba, seis cada una; Chubut y Catamarca, con cinco; Buenos Aires, Neuquén y Río Negro, cuatro; tres para Salta, Santa Fe y Corrientes; dos a Mendoza, y uno a Misiones, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En Chubut, recibieron el certificado internacional las ciudades de Puerto Madryn, Trelew, Esquel, Comodoro Rivadavia y Gaiman.

Ceremonia

Los certificados, que en el país los concede el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) tras hacer también la evaluación, por potestad del WTTC, fueron entregados en modo virtual por el ministro de Turismo y Deportes, Matíás Lammens.

También estuvieron en la ceremonia el secretario ejecutivo del Inproptur, Ricardo Sosa; y el presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Aldo Elías, con la participación de jefes de Turismo de las provincias beneficiadas, intendentes y numerosos funcionarios municipales

Lammens sostuvo que la entrega de estos Safe Travels Stamps (nombre original) se enmarcan en una decisión del Gobierno “que responde a un interés estratégico de la economía nacional, que es que el turismo sea uno de los protagonistas del desarrollo de la Argentina”

El ministro agregó que “es un gran paso adelante para todas sus localidades y que de alguna manera nos permite seguir posicionando a la Argentina como un país donde pueden venir los turistas de todo el mundo y se pueden sentir absolutamente seguros de que los protocolos se van a cumplir, que no corren ningún riesgo”.

“Esta es una gran noticia para cada uno de sus ciudades, de sus pueblos, pero sobre todo una muy buena noticia para todos los argentinos y argentinas”, enfatizó el jefe de la cartera turística.

Al inicio del acto, Sosa, destacó que estas certificaciones son fruto de la tarea realizada en los últimos meses, “que es consecuencia a la vez de la labor que han venido desarrollando representantes de las provincias argentinas a través del Consejo Federal del Turismo y representantes del sector privado”, a través de la CAT.

Todos ellos -siguió- trabajaron junto al Ministerio de Turismo y Deportes, “redactando protocolos sanitarios para los diferentes segmentos de los actores que integran la cadena de comercialización turística”.

Sosa destacó la importancia de “mostrar este sello, mostrar que un municipio con Safe Travels genera una confianza mayor en el turista en el momento que pueda venir a disfrutar de los diferentes atractivos que tiene la República Argentina”.

Turismo responsable

Elías afirmó que todos los sectores involucrados en la actividad, “con la reapertura del turismo, estamos jugándonos una carta muy grande” y aseguró que “ese sello tiene mucho de simbólico, pero sobre todo tiene mucho de un mensaje que debemos transmitir, que habla del turismo responsable”.

El presidente de la CAT sostuvo que “cuando los municipios, las empresas, las entidades solicitamos este sello, lo que estamos diciéndole a la sociedad, al país que nos mira y a los turistas del exterior, es que efectivamente estamos trabajando responsablemente para que esta actividad no claudique frente al Covid-19”.

“El aspecto más relevante del Safe Travel es que nos distingue, nos promociona, nos muestra frente al mundo todo como parte de un grupo de gente, de empresas, de destinos, que realmente cree que el turismo responsable y el Covid-19 pueden convivir”, puntualizó Elías.

Por otra parte, exhortó a que el Sello sirva “para unir a los que son turistas con residentes, entendiendo que primero todos los residentes somos un día turistas; segundo, que todos los turistas somos también residentes; entonces no hay un enfrentamiento, una idea de que los turistas vamos a llevar el mal a los destinos y vamos a provocar un problema sanitario que no lo puedan resolver”.



Safe Travel Stamp

Ante de iniciar la entrega del Sello Destinos Seguros a los municipios, el Inprotur ya lo otorgó a la Ciudad de Buenos Aires y 22 provincias -la excepción es Buenos Aires, aunque hoy lo recibieron cuatro de sus partidos- y anunció que próximamente los concederá a empresas de turismo.

El Consejo creó el Safe Travel Stamp a mediados de año luego de varios meses de trabajo a nivel mundial y lo entregó a más de 150 países, compañías y productos turísticos de carácter internacional.

La entidad, que agrupa al sector privado del turismo internacional dio la distinción a la Argentina el 14 de octubre último, oportunidad en que cedió la potestad de evaluación y otorgamiento en el interior del país al Inprotur, que es uno de los pocos entes oficiales admitido como miembro del WTTC.