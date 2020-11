Murió la mujer policía atropellada por un conductor alcoholizado

En la mañana de este miércoles falleció la mujer policía que fue atropellada por el hijo de un ex intendente de Gan Gan en un hecho ocurrido sobre la Ruta 25 entre Gaiman y Trelew, en un sector conocido como Bajada Mangini. Se trata de la cabo 1º Daiana Teresa Reales, de 26 años y la noticia conmocionó a Gaiman y todo el ambiente policial.

La mujer fue embestida durante madrugada por una camioneta Ford Ranger cuando cumplía actuaciones en el incendio de un automóvil a la vera de la Ruta 25, en el sector entre la localidad valletana y Trelew, ocasionándole lesiones gravísimas por lo que debió ser trasladada al hospital Margara para su atención y horas más tarde se produjo el deceso.

Se confirmó oficialmente que en la camioneta que la atropelló iba el ex intendente de Gan Gan, Humberto Muñoz, aunque la conducía su hijo, el chofer de la ambulancia del Hospital Rural de esa comuna.

En tanto, se reveló que el posterior examen de alcoholemia de Gastón Gabriel Muñoz, el conductor, arrojó 0,55 de alcohol en sangre, mientras el ex jefe comunal tenía 1,06 de graduación.

Había dos móviles policiales apostados en distintos sectores de la ruta interviniendo en el incendio de un vehículo. La camioneta con los ocupantes procedentes de la localidad Gan Gan, el conductor de 32 años y su padre de 55, embistieron los conos y a la empleada policial.

Daiana Reales era mamá de un niño de seis años y prestaba servicio en la comisaría de Gaiman. Su marido también presta servicios en la fuerza como sargento primero y era además cuñada de la comisario Laura Mirantes. Había llegado a Gaiman en 2016, trasladada desde Comodoro.

Alrededor de las tres de la madrugada había ingresado a quirófano, con lesiones muy graves que determinaron su fallecimiento.