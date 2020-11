Murió con Covid y la familia esperó 12 horas con el cuerpo en el suelo

Un hombre de 60 años con Covid-19, murió este domingo en el barrio Etchepare de la ciudad de Trelew. Su familia afirma que debieron esperar casi 12 horas a que trasladaran el cuerpo que yacía sin vida en el suelo del domicilio.

Víctor Enrique Magallanes se descompensó la noche del domingo, desde el Hospital le habrían informado a su esposa que una ambulancia iría hacia su domicilio, pero no ocurrió sino hasta una hora después, cuando arribó la asistencia médica, el cuerpo yacía sin vida.

En diálogo con AzM Radio, Élida Beatriz Espinosa, esposa del fallecido, contó cómo durante casi 12 horas tuvo a su esposo muerto en el suelo porque nadie le ayudó a moverlo, y entre el Hospital, la Cooperativa de Servicios Públicos, y Defensa Civil, se pasaban la responsabilidad sobre quien debía retirar el cuerpo y cómo se debían aplicar los protocolos para ese traslado.

Primero tuvo que lidiar con un certificado de defunción con datos erróneos, lo que significó viajes de ida y vuelta entre el Hospital y la Cooperativa de Trelew, mientras en su casa, su esposo muerto seguía en el suelo.

El tiempo transcurría y Élida se encontró con un nuevo obstáculo, “en la cooperativa me dicen que no podían retirar el cuerpo si no estaba en una bolsa para cadáveres, porque el personal no pude manipular cuerpos con Covid, a lo que respondí a quien debía dirigirme, me dicen que al Hospital y ellos que a la Cooperativa”. Así fue transcurriendo el tiempo, hasta que finalmente desde la Cooperativa le facilitan la bolsa para cadáveres y la familia debió colocarlo en ella.

“Llevamos 8 meses de pandemia, y todavía no tienen activado un protocolo para tratar los cuerpos de los pacientes Covid que fallecen en el domicilio”, advirtió la doliente esposa evidentemente acongojada.

En su relato, Élida expuso con profundo malestar, “yo no sé si se tenía que encargar, Cooperativa, Hospital, Defensa Civil o Bomberos, pero es una vergüenza que no esté activado un protocolo. Yo entiendo el paciente Covid que es un riesgo, pero tienen equipos de protección, se lo tienen que suministrar para que puedan movilizar los cuerpos”.

“Alguien se tiene que hacer cargo de todo esto”, alertó Élida ahogada en sus lágrimas y afirmó que hará una denuncia formal sobre la situación que le tocó atravesar.