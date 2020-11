Municipios de la Comarca Andina buscan reactivar el turismo en un plan conjunto

El director de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Gualjaina, Juan Trejo, se manifestó respecto a la reactivación turística en Chubut y también a las perspectivas que tienen desde el Ejecutivo local de cara al futuro inmediato.

En una entrevista con AzM Radio, el funcionario dijo que “venimos trabajando con los directores de Turismo de toda la comarca, en Lago Puelo, Epuyén, El Hoyo, El Maitén, Gualjaina, Cholila, Corcovado, Trevelin y Esquel. Necesitamos trabajar en equipo y mostrarnos sólidos frente a la apertura de la temporada de pesca y la posibilidad que nos da el dueño del campo de tulipanes, que es un atractivo único”.

Al respecto de estas iniciativas, Trejo indicó que la reactivación de distintas actividades turísticas “nos permite a nosotros decir que es posible la reapertura de algunos destinos, respetando los protocolos vigentes y poniendo énfasis en que nos debemos cuidar nosotros, cuidar a la comunidad y cuidar a nuestros prestadores”.

Al ser consultado sobre los trabajos realizados en el atractivo de Piedra Parada, el director de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Gualjaina, precisó que “nosotros hemos solicitado, así como lo ha hecho el Municipio de Trevelin, la apertura del Área Natural Protegida Piedra Parada. Estamos intentando que la gente que se acerque lo haga con los permisos de circulación vigentes”.

Además, “invitamos a aquellos que no conocen Piedra Parada que se lleguen hasta la Ruta 12, la ruta de los 60 millones de años, porque cuando nosotros llegamos nos encontramos con un domo volcánico, que es la piedra que tiene esa edad histórica y que luego de las Cuevas de las Manos en Santa Cruz es el sitio histórico arqueológico por excelencia. Quien no conoce nuestro destino, es una buena oportunidad para decirle que se de el tiempo y si se abre el turismo comarcal que nos visite”.

Sobre los trabajos en conjuntos con el Gobierno Provincial, Trejo detalló que “si bien no es mi área de competencia, en Gualjaina no tenemos la tucura. A nosotros no nos afecta, pero sí estamos trabajando porque en Gualjaina se encuentra la oficina de CORFO, que es la responsable de hacer el seguimiento de esta plaga que aparentemente vino para quedarse”.