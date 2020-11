Minería: Opiniones divididas en Chubut

Con más de 20 mil votos, una encuesta realizada por El Diario, revela más de un 57% de acuerdo con que se desarrolle minería en Chubut, en tanto un 42,3% no está de acuerdo.

Los datos son un indicador de que la actividad minera en Chubut no solo tiene detractores, lo que revela que el debate está abierto. Posiciones a favor y en contra se expresan en distintas ciudades de la provincia en torno a la actividad minera, muchas con fundamentos claros y otras y tantas se sustentan exclusivamente en prejuicios o falsas expectativas, ya sea en apoyo o no de la actividad.

Entre los que expresan de acuerdo con la minería, sostienen que se trata de una actividad que generará fuentes de empleo genuino, y afirman que con los controles adecuados puede ser sustentable.

En ese contexto, se observa además una tendencia favorable a la zonificación y que sean los pobladores de la zona de influencia quienes decidan.

También esgrimen sus argumentos los que se oponen, al afirmar que en la provincia no hay garantías de control ambiental, temen por el uso del agua y cuestionan los intereses de la dirigencia política.

Todo indica que no está dicha la última palabra en materia de desarrollo minero, y la sociedad se seguirá expresando, ya sea a favor o en contra.