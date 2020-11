Menna ratificó su postura a favor de la legalización del aborto en Argentina

El presidente Alberto Fernández envió días atrás al Congreso de la Nación un proyecto de ley para avanzar con la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina.

Se espera que durante los próximos días comience a debatirse dicha iniciativa en la Cámara de Diputados, donde todo parece indicar que alcanzará el visto bueno de la mayoría de los legisladores, tal como ocurrió en 2018. No obstante, en esta oportunidad, al igual que hace dos años, parece que la definición se dará en la Cámara de Senadores, donde no hay posicionamientos tan marcados como en la Cámara Baja.

Al respecto de esta discusión parlamentaria, el diputado nacional Gustavo Menna, quien también formaba parte del cuerpo legislativo en 2018, ratificó que su postura sigue siendo a favor de la legalización del aborto en el país.

En una entrevista con El Diario, el diputado nacional por Chubut manifestó que “como principio general yo sostengo lo mismo que sostuve cuando se trató en 2018, por supuesto”.

En cuanto a lo que ocurrió hace dos años, recordó que el proyecto presentado por un diputado de su mismo espacio político había sido girado a tres comisiones y que se “hicieron reuniones informativas invitando a exponentes de la sociedad civil, expertos, credos religiosos y distintos grupos que sostenían una y otra postura, con reuniones que duraron tres meses”.

“Creo que son cuestiones pendientes que de mínima necesitan una revisión. Hace 100 años que tenemos el Código Penal con esta definición y evidentemente concebirlo como una cuestión penal no ha dado resultados. Entonces un enfoque que tenga que ver con analizar la cuestión desde el punto de vista de criterios de Salud Pública creo que es superador”, concluyó el legislador nacional.