Menna advirtió “severos defectos” constitucionales en el impuesto a las fortunas

La Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley impulsado por el oficialismo para concretar el Aporte Solidario Extraordinario, el cual obtuvo el voto positivo del Frente de Todos, pero fue rechazado por la bancada de Juntos por el Cambio.

En este contexto, El Diario dialogó con Gustavo Menna, diputado nacional del bloque opositor, quien cuestionó la iniciativa de la administración de Alberto Fernández. En primer lugar, el legislador enfatizó que “el oficialismo tiene una tendencia de disfrazar bajo esas denominaciones atractivas a lo que son medidas de ajuste”.

“Solidaridades” anteriores

Al respecto, recordó que “cuando se congeló o se suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria, terminó siendo un ajuste severo sobre los jubilados, porque este año han recibido aumentos por decreto y aumentos por debajo de la inflación y de lo que hubiese sido con la aplicación de la ley de movilidad. Y se le llamó ley de solidaridad”.

“También se creó un impuesto del 30% al dólar, que le hizo muchísimo daño al sector turístico, casi tanto daño como las cuestiones que vinieron después por la cuarentena. También le llamaron impuesto solidario”, apuntó Menna.

“Es confiscatorio”

“Es confiscatorio porque no tiene mínimo no imponible. Si vos te pasas por un peso el corte, que son 200 millones de pesos de patrimonio, ya pagas el impuesto sobre el total. Con lo cual, me parece que vamos a contramano de lo que están haciendo todos los países, que es apoyar y apuntalar al sector privado para que no se destruyan puestos de trabajo, para que ese capital esté activo y disponible para crear riqueza y sostener la actividad”, agregó.

El representante de Chubut en la Cámara Baja del Congreso de la Nación también cargó contra quienes afirman que este tipo de medidas no afectan a las empresas, sino que van contra personas humanas, considerando que “se está dejando de considerar que muchas PyMEs son sus dueños personas humanas, no son sociedades anónimas o SRL. Se está terminando por gravar bienes afectados a la producción”.

Sin coparticipar

En otro orden, Menna se manifestó sobre la postura del oficialismo en la que se asegura que se trata de un impuesto extraordinario y que solo se cobraría una vez: “El impuesto está concebido como un impuesto extraordinario, por una única vez y que se va a determinar sobre el patrimonio de las personas humanas al momento en que quede aprobada la ley. Esto da lugar a mucha incertidumbre, incluso a maniobras de elusión, porque alguien puede especular para desprenderse de bienes”.

Por último, el diputado nacional de Juntos por el Cambio cuestionó que lo recaudado a través del Aporte Solidario Extraordinario no se coparticiparía con las provincias argentinas. “Hay una visión muy centralista, muy unitaria. Todo el producido de este impuesto se lo va a apropiar el Gobierno Nacional”, concluyó.