Massoni calificó de “sueldo magro” a los $42.000 que cobra un policía ingresante

El ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni, se manifestó respecto de la situación que está atravesando actualmente la Policía del Chubut y sobre los inconvenientes a los que tienen que hacer frente los efectivos de la fuerza de seguridad.

Al respecto de este contexto, el funcionario cuestionó que los trabajadores están muchas horas fueras de su casa, al mismo tiempo que cobran un “sueldo magro y las relaciones familiares se complican, estando tantas horas afuera. Tienen las horas de trabajo, pero con posterioridad y como para tener un nivel de vida intermedio tienen que realizar adicionales”.

En este sentido, destacó que “cuando nosotros generamos ese aumento de sueldo, importante, que fue al comienzo, la idea era que el adicional de policía sea cuando el policía quiera, por alguna cuestión, ganar algo más. Pero que no tenga que ser una necesidad como es al día de hoy”.

Los primeros en recibir aumentos

En cuanto a la posibilidad de un nuevo aumento, Massoni fue tajante y reconoció que “la situación económica de la Provincia no da como para que se genere un aumento en ninguna de las áreas. Lo que sí puedo decir es que apenas mejore, los primeros que tienen que recibir aumento son los efectivos policiales”.

“Hoy un ingresante debe estar alrededor de los 42.000 pesos. Hay que tener en cuenta la cantidad de necesidades que por ahí el mismo servicio le exige, como preparación física. También en cuanto a lo que es el vestuario, porque recién ahora se les está empezando a dar la ropa al policía para que haga su tarea, sino se la tenía que comprar él. Es una vergüenza decirlo, pero más vergüenza es no hacer nada y por eso estamos poniendo todo como para revertir esto”, enfatizó el ministro de Seguridad de la Provinicia.

Operativos de saturación

En otro orden, el titular de la cartera en cuestión también se manifestó respecto de los operativos de saturación que se llevaron a cabo durante el pasado fin de semana en distintas localidades. Al respecto, dijo que los resultados fueron “muy provechosos”.

No obstante, aclaró que “siempre es malo que yo diga que fue bien, porque quiere decir que hubo varias demoras, muchos secuestros, muchas personas que se encontraban con una intoxicación que no les permitía manejar. Ha sido muy eficiente y quizás muchos vecinos se sintieron impresionados por la cantidad de policías que había, pero es en lo que consiste esta saturación”.

Operativos en la Legislatura

Al ser consultado sobre la presencia policial que se dispondrá en la Legislatura de Chubut, en el marco del posible tratamiento del proyecto que prevé la zonificación para el desarrollo de la minería, Massoni explicó que “cada vez que hay sesión en la Legislatura nosotros hacemos un despliegue, que no es muy numeroso porque apelamos y entendemos que hay una conciencia social y que se ha tomado respeto a lo que son las instituciones”.

“Sin perjuicio de eso, cuando hay cúmulo de gente nosotros nos debemos a la seguridad, no solo de los que están realizando una labor como es legislar, sino también de aquellos que viene a manifestarse, a favor o en contra. Les debemos dar un marco de seguridad. Sí vamos a ajustar los controles de transitabilidad. Controlar no quiere decir prohibir”, apuntó el ministro.

Además, aclaró que se llevarán a cabo retenes en Trelew, Puerto Madryn y en el ingreso a la localidad de Rawson, donde se identificará a todas las personas.