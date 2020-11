Más de 130 universitarios son voluntarios del plan Detectar

En Rawson y Esquel, profesionales y alumnos de la Universidad del Chubut (UDC) participan como voluntarios dentro del Plan Detectar; el Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina diseñado por el Ministerio de Salud de la Nación para fortalecer las acciones de detección precoz de casos de COVID-19 y, de esa manera, avanzar en su aislamiento y cuidado, y cortar tempranamente las cadenas de transmisión.

Trabajo voluntario

Luego de la convocatoria desarrollada por el Ministerio de Salud del Chubut, para formar parte del voluntariado, la Coordinación de Tutorías de la UDC, envió una invitación para que participen los alumnos de las distintas carreras que se encuentran dentro de las Unidades Académicas de Salud Social y Comunitaria; y de Producción, Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Al respecto, la doctora María Eugenia Marcón señaló que “ante la solicitud realizada por el Ministerio, rápidamente la Universidad del Chubut dio respuesta a través de la convocatoria voluntaria a sus alumnos, entendiendo la importancia de colaborar con las necesidades de la Provincia, y la oportunidad para el estudiantado de participar en la mejora y bienestar de la comunidad”.

“Se inscribieron más de 136 estudiantes pertenecientes a las carreras de Licenciatura en Enfermería, y las Tecnicaturas Universitarias en Gestión de la Información de Salud; en Acompañamiento Terapéutico; en Paleontología, y en Desarrollo de Software”, valoró Marcón.

En este sentido, la profesional explicó que “las grillas de inscriptos se elevaron a las autoridades sanitarias, y de acuerdo al perfil profesional, los referentes del Plan Detectar del Ministerio de Salud fueron convocando a los estudiantes para desarrollar diversas tareas como rastrillaje, realización de triagge e hisopados para diagnóstico, seguimiento diario de casos positivos y contactos, carga de datos al Sistema Integrado de Información Sanitario Argentino (SIISA), asesoramiento informático, etc”.

“Como es sabido, la Universidad del Chubut fue concebida para responder a las necesidades de la Provincia, teniendo como principal meta la capacitación de profesionales con formación integral de excelencia académica y comprometidos con su comunidad. En este sentido, representa una oportunidad para el alumnado, el poder participar junto y para la comunidad, disponiendo su conocimiento al servicio de los demás, mientras adquiere experiencia. De hecho, algunas asignaturas han valorado la participación, alientan y acompañan a los estudiantes”, remarcó Marcón.

Por último, la Doctora agregó que “como Universidad también valoramos la interacción y el trabajo en equipo junto al Ministerio de Salud, en cuanto a la posibilidad de brindar colaboración y apoyo académico en pos del interés colectivo, para colaborar con el mejor desarrollo del Plan».

En primera persona

Agustina Belén Ojeda Guzmán, es estudiante de la Licenciatura en Enfermería, y comentó que participar del voluntariado “es una experiencia muy linda. Aprendí muchas cosas nuevas y sigo aprendiendo día a día de los profesionales que nos acompañan”, agregó que “lo más lindo es el compañerismo y el buen trabajo en equipo”.

La joven que se desempeñó en actividades en Rawson, destacó que “de esta experiencia me llevo muchas cosas lindas como amistades, conocimiento, responsabilidad y la satisfacción de poder brindar ayuda a la sociedad. En mi caso, nos enseñaron a hisopar y ahora capacitamos a otros chicos para que también puedan hacerlo”.

Por su parte, Brian Evans, quien cursa primer año de la carrera de Enfermería, señaló que “desde que nos invitaron, mi idea era participar porque la lucha contra el virus es histórico y mundial. Me motivó ser parte de esto y en un futuro poder decir, pude contribuir”.

El estudiante indicó que “estuve en la parte de Resultados, donde llamé a las personas para darles el informe. Traté de brindar contención, recomendaciones y llevar tranquilidad sobre la enfermedad, tanto a quienes dieron negativo como a los positivos. También tuve la posibilidad de realizar hisopados. Realmente fue una experiencia hermosa”.

“Si bien al principio tuve miedo, luego de pensarlo concluí que quedarme de brazos cruzados no iba a mejorar la situación en las que nos encontramos”, recordó por su parte el estudiante Diego Narambuena.

En tanto, la estudiante Nayla Vallejos, destacó la experiencia la cual “me permitió adquirir aprendizaje gracias a Profesionales que participan y cómo saber reaccionar ante cada caso. Tuve la suerte de estar con las Doctoras que vinieron desde Nación, quienes nos enseñaron los procedimientos que se llevan a cabo dentro del Plan”.

“Dentro del Detectar cumplí varios roles, que incluyó encuestas, hisopados. Siempre me interesó mucho formar parte de la salud, desde que empezó la pandemia quise ayudar en algo, y gracias a que la Universidad nos convocó decidí sumarme”, expresó la joven.