Mar del Plata recibirá fondos de la ONU para implementar medias de turismo sustentable

Mar del Plata fue una de las ciudades argentinas elegida por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) para el desarrollo y financiación de proyectos asociados al turismo sustentable, anunció el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien agradeció el apoyo de la Nación para lograr su inclusión.

Esta iniciativa trabaja en un acuerdo de financiación con el gobierno nacional, a través de los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que dará prioridad a las propuestas que potencien el turismo sustentable que conecte la zona urbana con áreas de interés natural.

“Tenemos una deuda de ser una ciudad con Turismo, no solamente turística, pero con cuestiones que debemos mejorar no sólo para la vida de quienes nos visitan sino para la vida de los marplatenses”, expresó Montenegro. Explicando que esa deuda «tiene que ver con dos cuestiones: una, con el tratamiento de lo que es la basura, y en eso estamos trabajando muy fuertemente; y otra, con el cuidado del ambiente y el cambio climático”.

Turismo sustentable

En el marco del Proyecto GEF 7, se trabajarán propuestas en torno al “turismo sustentable” que conecten la zona urbana con áreas de interés natural; sobre movilidad no motorizada, mediante corredores verdes, y la promoción de la producción sostenible local en áreas periurbanas, con una adecuada gestión de residuos recuperables y no recuperables.

El presidente del Ente municipal de Servicios Urbanos del municipio, Sebastián D’Andrea, dijo que en este caso, «conectar la zona urbana con las áreas naturales, como la Reserva Natural Laguna de los Padres y Sierras, nos obliga a ampliar y potenciar la oferta turística, a diversificarla».

De ese modo, agregó, «que Mar del Plata no sólo sea una ciudad balnearia restringida por la temporada estival sino que pueda recibir turismo todo el año con escenarios naturales especialmente preparados para ello”.

El Proyecto convoca a concursas a un amplio abanico de actores sociales, para “aplicar sus conocimientos en el diseño de ideas innovadoras que promuevan el desarrollo de ciudades inclusivas, resilientes al cambio climático, que conserven su biodiversidad y que se proyecten como Ciudades Bajas en emisiones de gases de efecto invernadero”.