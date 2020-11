Madryn renueva el plan contra incendios

De cara al inicio de la nueva temporada de altas temperaturas con potencial riesgo de incendios, el intendente Gustavo Sastre analizó distintas propuestas de prevención para evitar este tipo de siniestros ya que la gran mayoría son provocados por descuidos o negligencia. “Buscamos elaborar un plan que nos permita generar en la comunidad mayor conciencia respecto a estas situaciones”, dijo el Jefe comunal.

Sastre confirmó que se trabaja en la elaboración de un plan de concientización sobre los incendios rurales y de interfase. Este jueves elaboraron una serie de medidas que serán puestas en común con la Asociación de Bomberos Voluntarios a los fines de poder abordarlas en forma conjunta. Es importante destacar que este tipo de siniestros son una amenaza para las personas, los bienes materiales, la fauna y la flora de la región. Por eso desde el Ejecutivo Municipal se buscará dar respuesta a esta problemática con una importante campaña de prevención destinada a la comunidad.

Planificación

“Debido a los sucesos que se han dado en los últimos tiempos, vimos la necesidad de hacer parte a la comunidad de esta problemática ya que lo más importante sería poder prevenirlos. Sabemos que la gran mayoría de los incendios que se producen son generados por negligencia y descuidos. Por eso, lo que queremos es generar una campaña de concientización y sensibilización que nos permita llegar con un mensaje claro a la gente sobre las buenas prácticas de la manipulación del fuego”, indicó Sastre.

En ese sentido, la reunión “fue propicia para realizar una evaluación de las acciones desarrolladas en la temporada anterior y para presentar el nuevo plan de contingencia de incendios de interfase en conjunto con el de evacuación. En ese marco, es importante resaltar que estamos manteniendo una serie de encuentros con los vecinos de los barrios Quintas El Mirador, Solana de la Patagonia, Mapú Ngefu y El Doradillo, donde se abordan cuestiones vinculadas a la prevención y el análisis de las condiciones en las que se encuentra cada sector”, remarcó el Intendente.

Por último, Sastre explicó que “otras de las medidas preventivas que estamos llevando adelante son los repasos y la construcción de cortafuegos, el mantenimiento de las banquinas de las rutas provinciales 1 y 4 y la ruta nacional 3. Así como también la coordinación de encuentros con organismos privados, como Aluar, Parque Eólico y distintas empresas que colaboran con maquinarias para el control y combate de estos incendios. De ese modo, hemos dejado en agenda distintas reuniones con todas las instituciones intervinientes en el plan al igual que el trabajo sobre la campaña preventiva y las capacitaciones a los vecinos”.

Medidas de prevención

Los incendios rurales y de interfase son una amenaza para las personas, los bienes materiales, la fauna y la flora de la región. Y para prevenirlos es fundamental tener en cuenta estas recomendaciones: No arroje colillas de cigarrillo u otro material encendido. No queme arbustos ni malezas secas, ya que el fuego puede propagarse. No realice fogatas cerca de la vegetación, utilice solo fogones habilitados. Antes de preparar una fogata, tenga a mano elementos de seguridad para apagarla (recipiente con agua y/o extintor). Si observa un fogón abandonado, apáguelo inmediatamente. No abandone botellas u otros objetos de vidrio en zonas de campo. Mantenga el perímetro de la vivienda y medianera limpios de vegetación y residuos. Ante cualquier emergencia, comuníquese al 103 (Protección Civil) / 100 (Bomberos).