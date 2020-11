Madryn: Familiares de víctimas de delito marcharon pidiendo Justicia

La Plaza San Martín de Puerto Madryn fue, nuevamente, el epicentro del pedido de Justicia por parte de familiares de víctimas de homicidio. Sobre las 11:30 del martes, una nutrida movilización convocada por la Asociación Víctimas de la Delincuencia tuvo lugar en la vía pública; la misma había sido coordinada días antes con el objetivo de solicitar el esclarecimiento de al menos ocho casos resonantes que ocurrieron durante el último tiempo en la ciudad del Golfo.

Participaron familiares de Nazareno Hinojosa, joven de 16 años asesinado de un balazo en la cabeza en el barrio Perón a mediados de 2018; Mauricio Bracamonte, ultimado a puñaladas dentro de una vivienda en 2019; Beryl Williams, víctima de homicidio en ocasión de robo dentro de su vivienda a fines del año pasado; Facundo Vaquero, acribillado por la espalda a mediados de 2020; Axel Llanquetrú, quien recibió un balazo en el pecho durante una trifulca; Agustín Tesoro, atacado en la zona de Playa Kaiser por dos amigos a raíz de una disputa por una computadora; Marcos Villagra, fallecido tras ser embestido por un vehículo cuando salía de su trabajo; y Lía Vásquez, menor de 14 años asesinada a puñaladas por un familiar días atrás en el marco de una discusión.

Detenidos con antecedentes

La movilización incluyó carteles con leyendas relativas a los pedidos de Justicia y a la memoria de las víctimas, teniendo en cuenta que varios de los casos todavía no llegaron a la instancia de juicio oral y público.

Una de las nietas de Beryl Williams sostuvo, en diálogo con El Diario WEB, que “queremos que se haga Justicia y que las personas implicadas puedan estar cumpliendo la condena y no libres, y sobre todo sin reincidir como pasó en este caso”, agregando que algunos de los detenidos “tienen toda una vida de antecedentes”.

Asimismo, explicó que “estamos en la instancia en la que se va a elevar la causa a juicio oral y público; la expectativa es que queden todos presos, no solo algunos, y que las pruebas tengan el peso suficiente para que esto no vuelva a pasar”.

Doble homicidio

La madre de Héctor “Pato” López, asesinado junto a Federico Lomeña en el año 2018, precisó que al momento de los hechos uno de los detenidos por el homicidio de su hijo “era menor pero ahora tiene 20 años” y planteó que “se pidió la elevación a juicio hace 2 o 3 meses y no sabemos realmente lo que estamos esperando, ya ha pasado demasiado tiempo y se hace agónico”.

“Esperamos que se les de la pena máxima que es lo que realmente merecen, que es la perpetua; también estamos esperando con qué nos van a salir porque la Justicia acá es bastante particular”, planteó.

Gresca y asesinato en la calle

Por su parte, la madre de Axel Llanquetrú mencionó que “estamos otra vez marchando, pidiendo Justicia y seguridad para todos; es muy difícil venir acá, hablo en nombre de todas las mamás y por él, porque ya no está, mi hijo ya no puede hablar ni estar presente, no puede estar con sus hermanos”.

“Quiero hablarle a la mamá de estas personas (por los detenidos) y que dejen de amenazarnos y de decir cosas; quien conoció a mi hijo sabe cómo era”, expresó.

Menor asesinada a puñaladas

Uno de los familiares de Lía Vásquez se refirió al avance de la causa, por la cual Gabriel Orellana, de 22 años, permanece detenido y acusado por el crimen: “Nos dicen que prácticamente está cerrado (el caso). Llevará tiempo”, manifestó.

La menor de 14 años fue ultimada de varias puñaladas en su vivienda del barrio Pujol, en el marco de una aparente discusión familiar, luego de la cual se detuvo a Orellana, quien permanecerá alojado en una dependencia local durante los 6 meses de plazo de la investigación.

Siniestro fatal

“Nos reunimos para que se escuche el pedido de Justicia y que no haya más tropiezos de esta clase, donde yo puedo salir a la calle y encontrarme con la persona responsable de que mi hermano no esté más con nosotros”, mencionó la hermana de Marcos Villagra, quien perdió la vida tras ser embestido, mientras viajaba en su motocicleta, a la salida de su turno laboral.

“Iba a exceso de velocidad, cruzó un semáforo en rojo, después de chocar a mi hermano se metió 100 metros en contramano y tenía las luces apagadas; si eso parece un accidente y no un siniestro, hay un problema”, añadió.

Prófugo de la Justicia

“No le pueden dar domiciliaria a un asesino aunque sea menor”, lamentó la hermana de Facundo Vaquero, asesinado por la espalda por la persona a quien había denunciado por sustraerle su teléfono celular dos días antes.

El acusado, a quien le habían otorgado la prisión domiciliaria, se fugó días atrás.

“Supuestamente le dieron domiciliaria porque era menor”, agregó la madre de la víctima, quien recordó que “insistimos en que vuelva otra vez al COSE porque un asesino no puede estar en la calle”. “El jueves 19 de noviembre se cumplieron 4 meses desde que esta persona mató a Facundo, y ese mismo día se fugó”, completó la hermana del joven.