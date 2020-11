Madryn: En el Hospital hay cansancio por la cantidad de casos y por la demora salarial

El director asociado del Hospital Dr. Andrés Ísola, Ariel Urbano, analizó la situación que están atravesando los trabajadores del nosocomio reconociendo que se está en una etapa de “cansancio” por la gran cantidad de casos que deben atender, pero también se suma el “malestar” por el atraso en el pago de sus salarios.

Al respecto, quien encabeza el nosocomio local sostuvo que “es una situación que se hizo muy prolongada y está muy cansada la gente. Igualmente, está todo cubierto y la gente de Terapia está bastante cansada y hemos tenido que ir reforzando. Hay gente que tiene licencias obligatorias por estar en un área crítica e intentamos ir dándolas cuando se puede porque está muy cansada la gente”.

Pedido de empatía

No obstante, resaltó que “el compromiso es total y no hemos tenido ningún problema. Se nos han ido enfermando algunos, pero lo fuimos cubriendo con el mismo servicio u otro servicio que colaboró para cubrir la Terapia Intensiva”.

En cuanto a la cantidad de casos que se está viendo en cada parte diario del Ministerio de Salud de la Provincia, Urbano insistió con que “está muy cansado el equipo y necesitamos que esto baje. También vamos viendo que hay mucha gente en algunos lugares, en reuniones sociales y los fines de semana vemos que hay bastante gente formando grupos importantes al aire libre. Estamos pidiendo empatía en esos casos, porque no hay problema que estén al aire libre, pero evitar los conglomerados de gente grandes porque es lo mismo”.

Atraso salarial

Al ser consultado sobre la influencia que tiene la demora en el pago de los salarios, el director asociado del nosocomio de Puerto Madryn fue contundente y dijo: “Bastante. Aún no se cobró septiembre y el sueldo es todo. La gente está cansada pero todavía no tenemos una fecha de cobro para septiembre”.

“Por eso apuntamos a más a que la gente está muy comprometida y que no ha bajado los brazos a pesar de la gran demanda de internación que hemos tenido estos días y estamos en una meseta, pero es media alta en cuanto a la cantidad de casos”, enfatizó quien encabeza el nosocomio local.

Donación de plasma

En otro orden, Urbano hizo mención a la posibilidad de donar plasma en la ciudad y aclaró que todavía no se han empleado los mecanismos para que esto ocurra, pero “se está trabajando al respecto, en la implementación y en los protocolos de uso”.

No obstante, resaltó que “el plasma, en los estudios que se han hecho a nivel nacional, no han demostrado ser superior al tratamiento habitual, es igual que el ibuprofeno. El plasma cada vez se está usando menos y en varios lugares del país han dejado de usarlo porque no ha demostrado beneficios y también tiene sus riesgos”.

“Aunque se articulen todas las medidas para la donación de plasma, y esté disponible, no hay un beneficio claro en el uso”, apuntó.