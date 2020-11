Madryn: El Presupuesto 2021 se centrará en obra pública, acción social y turismo

La secretaria de Hacienda municipal, Vanesa Cabrera, dio precisiones sobre el Presupuesto Municipal para el 2021. Acompañada por la directora general de Rentas, Paola Gómez, informó que el Ejercicio del próximo año tendrá como principales ejes la obra pública, la acción social y el turismo. En tal sentido, Cabrera confirmó que el documento fue remitido al Concejo Deliberante el pasado viernes, según lo requerido por la Carta Orgánica Municipal, e indicó que “junto con el Presupuesto 2021 se elevó la Ordenanza Tributaria con algunas modificaciones, la Ordenanza Tarifaria y otras Ordenanzas que acompañan todos los años en cuanto a la actualización del Impuesto Inmobiliario, sumado a algunas bonificaciones para zonas barriales”.

A su vez, precisó que “en cuanto al Presupuesto, llevó su trabajo su elaboración dada toda la situación económica que se vive a nivel mundial, a la cual el Municipio no es ajena; el mismo será de $4.755.050.917, lo que representa un 40% de incremento respecto del Presupuesto de este año”.

Turismo y acción social

“Como eje principal y tal como lo ha pedido el Intendente”, remarcó, “se trabajó dando prioridad a las obras, algunas importantes cuya ejecución buscamos comenzar durante el 2021: hablamos de la pavimentación de la calle Juan XXIII, la reparación del Frente Costero Norte y otras relativas a la obra pública”.

Sobre la intención de que el Ejercicio 2021 cuente con una fuerte impronta social dada la situación económica, Cabrera explicó: “Otro de los puntos que nos ha pedido el Intendente es el trabajo respecto del área de Desarrollo Comunitario, que representa un porcentaje importante respecto del total presupuestado, y sin considerar la masa salarial que representa esa Secretaría, hablamos de $110.000.000 destinados para la misma”. Por otro lado, la titular de Hacienda sostuvo que “otro eje importante para el 2021 es el turismo, por lo que al área honónima, a diferencia de otros años, se le ha destinado un porcentaje mayor para la promoción, las capacitaciones y las diferentes propuestas que lleva a cabo año a año”.

Inmuebles, con menos “brecha”

Además, la contadora y titular de Hacienda confirmó que la Ordenanza Tarifaria “tiene algunas actualizaciones como se vienen dando todos los años en cuanto a los Módulos, que regulan los valores de toda la Tarifaria” y adelantó que “para no marcar tanta diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los inmuebles, también se elevó una Ordenanza actualizando los valores de la tierra, ya que la valuación en el Impuesto Inmobiliario no llega a ser el 30% del valor de mercado; entonces, para no aumentar ese desfasaje, todos los años se va haciendo una pequeña actualización”.

Aguardan más coparticipación

Preguntada sobre la coparticipación que recibirá Puerto Madryn y si la misma se incrementará para el 2021, Cabrera aclaró que “si comparamos con el Presupuesto del 2020 no hay mucho aumento, ya que en esta situación de pandemia la coparticipación bajó considerablemente, pero sabemos que el año próximo habrá un panorama un poco más positivo que lo que venimos recibiendo este año en ese sentido”.

Impuesto Inmobiliario

En relación a las actualizaciones del valor de la tierra y de las tasas que acompañan al Impuesto Inmobiliario, los aumentos “serán de acuerdo a la facturación de la empresa que presta los servicios de recolección de residuos”, apuntó la contadora, sumando a ello que “en promedio, están entre un 30% y un 35% de incremento en los valores finales, reflejados en la factura que recibe el vecino”.

“De todos modos”, añadió, “conjuntamente con todas las Ordenanzas que elevamos irán las que establecen descuentos para las zonas barriales, desde un 20% hasta un 30% de descuento en la factura final”.

Más de la mitad será para salarios

Otra cuestión de importancia es la incidencia de la masa salarial en el Presupuesto: “Hablamos de un 57,88% que es lo que representa la masa salarial para el 2021, y los aumentos (de los salarios municipales) ya están contemplados. Tratamos de ser austeros a la hora de armar el Presupuesto, más en esta situación, por eso siempre recalcamos que preferimos, de ser necesario, pedir una ampliación presupuestaria durante el transcurso del año”, mencionó Cabrera.

Sobre la recaudación propia, la Secretaria de Hacienda manifestó que “los recursos genuinos serán de un 63% mientras que el 37% restante son recursos de otras jurisdicciones, ya sean de la Provincia, la Nación o aportes de terceros”.