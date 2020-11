Madryn: El Hospital Modular estará emplazado en la zona sur

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, encabezó este martes un encuentro virtual con el Gobernador de la Provincia, Mariano Arcioni; el Ministro de Salud, Fabián Puratich; el Ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera y el Ministro de Turismo, Néstor García. Allí coordinaron distintos aspectos vinculados al proyecto de instalación del Centro Sanitario Turístico a los fines de lograr concluir con los trámites administrativos antes del 30 de noviembre. Asimismo, también se definió que el Hospital Modular estará emplazado en la zona sur porque de esa manera se brindará asistencia a los visitantes y se dará cobertura a un sector que actualmente no tiene.

Al respecto, el Jefe Comunal sostuvo: “Mantuvimos una reunión virtual junto al Gobernador y los representantes de las distintas áreas de Provincia en la que pudimos analizar y coordinar aspectos inherentes al proyecto de construcción del hospital modular que se instalará en nuestra ciudad. Se trata de una obra sumamente significativa y un dato no menor es que somos beneficiarios junto a otras 18 ciudades turísticas de Argentina. Esto nos dará previsibilidad sanitaria en el marco de la emergencia de COVID-19 y luego quedará definitivamente en nuestra ciudad”.

“En ese sentido, junto al Área Programática Norte hemos determinado que será emplazado en la zona sur, elección sanitariamente estratégica con la que daremos respuesta con más servicios a una gran barriada pero también estaremos garantizando el acceso a la salud de todos los visitantes que elijan Puerto Madryn como destino. Además, al estar implantado en vía de circunvalación, servirá de cabecera para los barrios ProCreAr, Solana de la Patagonia, Quintas El Mirador, Fontana, Del Desembarco, Piedra Buena, Love Parry, entre otros. Asimismo, otra de las cuestiones que hemos dejado establecidas es que el lanzamiento y la presentación de la temporada de verano de Chubut se hará desde nuestra ciudad”, destacó el Intendente.

Además, explicó que “esta semana comienzan las tareas vinculadas al circuito administrativo que deberá estar terminado antes del 30 de noviembre para tenerlo a inicios de temporada, es decir, los primeros días de diciembre. De este modo, el Gobierno Nacional financiará los módulos y el equipamiento mientras que Provincia las obras de conexión a servicios de infraestructura como el agua potable, la energía eléctrica, las cloacas y el gas natural, también la construcción de la platea, y movimiento de suelos. Y desde el Municipio otorgamos las tierras, realizaremos trabajos de logísticas, gestiones con entes prestatarios de servicios, trabajos in situ e inspecciones”.

Por último, Sastre hizo referencia al buen uso de la playa y de la conciencia ciudadana que se ha visto durante el último fin de semana. “Después de mucho tiempo se pudo volver a circular por nuestra rambla y utilizar la zona de costa y realmente hemos visto con mucho agrado el respeto por las medidas sanitarias que tuvo nuestra comunidad. Esto nos da la certeza de que vamos por un buen camino hacia la ‘nueva normalidad’ que nos toca atravesar, donde el cuidado personal es una tarea colectiva que fuimos aprendiendo a lo largo de estos meses”.

Con respecto al Centro Sanitario Turístico, es importante destacar que se trata de un prototipo modular con tipología proyectada desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Consta de un solo nivel, diferenciando claramente los ingresos y circulaciones del personal de salud y el público. El funcionamiento interno y los movimientos del personal estarán separados del espacio de espera abierto y de los boxes de testeo.

El prototipo será de 650 metros cuadrados cubiertos con sectores definidos para emergencias, testeo, internación y laboratorio. El programa de necesidades está compuesto por la recepción, admisión e informes, sala de espera, box de testeo, shockroom, área de aislamiento, box de monitoreo, laboratorio, procesamiento de datos, servicios sanitarios y servicios complementarios.