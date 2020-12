Madryn: Alertan un posible rebrote de Covid-19 luego de las fiestas de fin de año

Ante cada día particular en el que se prevé que se desarrollen reuniones sociales, las autoridades sanitarias alertan por la posibilidad de que salte la cantidad de casos confirmados de coronavirus. Tal como ocurrió con el Día de la Madre, ahora las expectativas están puestas en las fiestas de fin de año.

Al respecto, el director del Hospital Dr. Andrés Ísola de Puerto Madryn, Ariel Urbano, adelantó que están atentos a lo que pueda ocurrir en este contexto, y no descartan un rebrote de diagnósticos positivos de Covid-19 en la ciudad del Golfo, en el marco de una merma sustancial en la cantidad de casos.

Puntualmente, el director del nosocomio local apuntó que “estamos preparados para que probablemente pueda haber un rebrote en el mes de enero. Lo estamos viendo en todos los lugares del mundo donde ha pasado lo mismo. Cada vez que se van habilitando más actividades, se va aumentando el número de contagios”.

Como consecuencia de esto, Urbano remarcó que “seguimos recomendando extremar las medidas. Hay una calidad de vida normal en la ciudad, la gente está trabajando normalmente y saliendo a los espacios públicos. Pedimos, ahora más que nunca, responsabilidad de la gente para que pueda mantener el distanciamiento, evitar compartir el mate o las botellas, porque estamos viendo que ahí es donde hay mayor contagio”.

“Para no tener que sobrecargar nuevamente el sistema de Salud y porque estamos en una mejor posición actualmente, tenemos que cuidarnos y recurrir principalmente a la responsabilidad de la gente. Esperemos que después de las fiestas podamos seguir tranquilos el mes de enero”, enfatizó.

Al ser consultado sobre su perspectiva respecto a los cuidados personales, el director del Hospital Dr. Andrés Ísola remarcó que “por lo que uno ha estado viendo sí hay un relajamiento bastante importante en todos los niveles. Pero era obvio y venimos desde marzo pidiéndole a la gente cuidarse mucho, con mayor restricción, pero ahora está casi todo habilitado, así que ahora más que nunca tenemos que pedir responsabilidad y principalmente a la gente joven, que vemos que están haciendo una vida por la playa y todas las zonas, les pedimos que se cuiden, no por lo que les pueda pasar a ellos, sino a los adultos mayores que conviven con ellos o los grupos de riesgo. Si nos cuidamos uno, estamos cuidando al otro también”.