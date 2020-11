Trelew: Comerciantes solicitaron beneficios impositivos a Maderna

El intendente Adrián Maderna encabezó este lunes una reunión con representantes de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECH), que presentaron inquietudes acerca de la situación socioeconómica que traviesa la ciudad de Trelew. Rubén Villagra, presidente de la CICECH anticipó que solicitaron que se analice los alcances de la Tarifaria 2021, entendiendo que debería haber ciertos beneficios impositivos para el sector. Hablaron del Estacionamiento Medido y la higiene urbana, entre otros temas.

El intendentes Adrián Maderna, informó a los representantes de CICECH, que se han habilitado 160 nuevos comercios en distintos puntos de la ciudad. El mandatario, junto a parte de su gabinete, escuchó distintas inquietudes y reclamos del sector, afectados por el impacto de la pandemia.

Encuentro

“Fue una reunión en la que plantearon su punto de vista, sus reclamos, las cosas para trabajar en conjunto que hacen a la ciudad en el día a día”, explicó el Intendente tras el encuentro en rueda de prensa.

En ese sentido indicó que se plantearon algunos temas vinculados con “la situación del estacionamiento medido y la realidad que está atravesando el comercio. Les informamos que tenemos un listado de la cantidad de nuevos comercios habilitados, que son alrededor de 160 que hemos tenido, que no son del radio céntrico, sino que corresponden a otros puntos de la ciudad”.

“No desconocemos la realidad que está atravesando el radio céntrico, con la disminución de locales producto de la pandemia y la situación económica”. Por otra parte, también señaló que dialogaron sobre el trabajo que se realizará “en materia de seguridad, reforzando con Guardia Urbana articulando con la Policía del Chubut”.

Maderna dijo estar al tanto de la mayoría de los temas planteados, aunque resaltó: “Siempre es importante escuchar a los representantes de todos los comerciantes de la ciudad de Trelew, conocer sus puntos de vista, sus reclamos, las propuestas que pueden llegar a llevar adelante y cómo articular un trabajo en conjunto”.

El jefe comunal especificó que respecto al estacionamiento medido, los representantes de la CICECH “plantean la posibilidad de tener una tarifa diferencial en el radio céntrico, que evaluaremos como es debido y tomaremos una decisión en los próximos días”. Asimismo, el mandatario puntualizó que “ellos también reconocen que ese no es el motivo principal de la caída de las ventas, sino que se trata de una situación inédita que se vive a nivel mundial”.

Requerimientos

Villagra, ratificó que se presentaron “una serie de inquietudes que fueron debidamente anotadas por el Intendente, quien sobre el fin de semana nos dará una respuesta”, dijo y agregó que “creemos que es todo positivo porque es por la ciudad, no solamente por el comerciante”.

El referente del sector comercial reconoció que atraviesan “una situación muy particular y nadie tiene la respuesta. Simplemente evaluamos una situación que nunca que se vivió y que no sabemos en qué momento va a terminar”.