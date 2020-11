Luego de las críticas, AFA rearmó el protocolo e incluyó a los medios

La semana pasada, la Asociación del Fútbol Argentino había anunciado el protocolo para la competencia de sus distintas categorías, desde la Liga Profesional hasta las de ascenso.

En el mismo, se anulaba la presencia de medios de comunicación, exceptuando únicamente a los representantes de los que cuentan con derechos de televisación y Jefes de prensa de cada institución. Ante el reclamo de FAPED y distintos periodistas, el ente máximo del futbol argentino revisó lo comunicado y ahora incluye a las modalidades prensa escrita, gráfica y oral.

La prensa podrá ingresar

Días atrás, la AFA había difundido el protocolo para el regreso de las competencias del fútbol, en todas sus categorías desde la primera división ahora denominada Liga Profesional, hasta las categorías de ascenso como ser Primera Nacional y Torneo Federal A, categorías que cuentan con representantes de la ciudad de Puerto Madryn como Guillermo Brown y Deportivo Madryn.

Esta serie de recomendaciones, no abordarán la presencia de medios de comunicación, de hecho no los incluían; por lo que muchas organizaciones como la FAPED y medios de comunicación se mostraron en descontento con la decisión a través de repudio en las redes sociales y convocando a reuniones para cambiar la postura.

Así, fue como este martes, el ente afista publicó un nuevo protocolo, en el que sí suma a los ´Medios de prensa´ y no quedándose únicamente con quienes cuentan con los derechos de televisación.

El mismo, indica dentro de sus consideraciones generales:

a) La Prensa escrita podrá cubrir los encuentros oficiales, autorizándose una (1) sola acreditación por medio, debiendo cumplir con el Protocolo previsto para el acceso a la Zona 2. Se autoriza la acreditación de hasta diez (10) medios por partido (Total 10 personas).

b) La Prensa oral podrá cubrir los encuentros oficiales, autorizándose tres (3) acreditaciones por medio (relator, comentarista y auxiliar técnico), debiendo cumplir con el Protocolo previsto para el acceso a la Zona 2. Se autoriza la acreditación de hasta diez (10) medios por partido (Total 30 personas).

c) La Prensa gráfica podrá cubrir los encuentros oficiales, autorizándose una (1) acreditación por medio. Se autoriza la acreditación de hasta ocho (8) medios por partido (Total 8 personas). Cuatro de estos reporteros gráficos podrán ingresar a la Zona 1 cumpliendo el Protocolo previsto para el acceso a esta Zona 1. Los restantes cuatro reporteros gráficos podrán ingresar a la Zona 2 cumpliendo el Protocolo previsto para el acceso a esta Zona 2.

d) La Prensa oral y escrita únicamente tendrán acceso a un sector de Tribuna distinto y debidamente separado de aquél asignado a las Delegaciones de ambos planteles. En el caso de la Prensa oral, con cabinas de transmisión ya asignadas en cada estadio, por razones sanitarias se les recomienda e insta a realizar sus funciones desde lugares abiertos y no dentro de la referida cabina.

e) Este sector de Tribuna deberá tener acceso totalmente separado de aquél por el cual ingresan las Delegaciones de ambos equipos.

f) Deberán mantenerse en todo momento en el sector signado por el Club local.

g) Cada medio de Prensa oral y escrito deberá tramitar ante el Club local la acreditación para sus respectivos periodistas.

h) La Asociación de Reporteros Gráficos (fotógrafos) será la encargada de tramitar ante el Club local la acreditación de hasta ocho (8) fotógrafos para cada partido. Los medios gráficos no podrán acreditar en forma directa a sus fotógrafos. De los hasta cuatro (4) fotógrafos permitidos en la Zona 1, cada uno de ellos deberán ubicarse detrás de la línea de cartelería de fondo, uno a cada lado del arco. No podrán desplazarse para acercarse a los bancos de suplentes ni para la toma de fotografías al ingreso y egreso de los equipos.

i) Los fotógrafos deberán tener acceso, al estadio y al campo de juego, de manera totalmente separada de aquél por el cual ingresan las Delegaciones de ambos equipos (al estadio) y de los planteles (al campo de juego).

j) Todos los antes involucrados al ingresar al estadio deberán utilizar tapabocas durante su ingreso, permanencia y egreso del estadio (se exceptúa a los relatores y comentaristas durante el lapso de la trasmisión radial) y mantener distanciamiento social. Deberán aceptar ser sometidos a un control de temperatura con termómetro infrarrojo (en cada puerta de acceso al estadio deberá haber un puesto de control). NO podrán ingresar al estadio ni permanecer en el perímetro exterior al mismo, personas con temperatura superior a 37.4°C.

k) En el caso de los fotógrafos, además de lo anterior, para poder acceder a cumplir su función al campo de juego deberán presentar, al ingreso al estadio, su constancia de haberse realizado el test directo para detección de COVID-19 con resultado negativo, con un máximo de 48 y 72 hs. de antelación al partido.

l) La transgresión a lo dispuesto inhabilitará al responsable para su permanencia y acreditación en las siguientes tres (3) fechas del campeonato. Conforme la experiencia así lo indique se podrán implementar modificaciones a estos Protocolos para los distintos certámenes oficiales de la Asociación. Lo anterior no habilita la acreditación de los Medios de Prensa para su presencia en los entrenamientos y partidos de entrenamiento de los equipos, de ninguna de las Categorías.