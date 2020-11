Los Foros Regionales «Del cupo a la paridad» estuvieron en la Patagonia

Comenzaron a desarrollarse los «Foros Regionales: Del cupo a la paridad. Hacia una participación igualitaria en el deporte», fomentados por la Secretaría de Deportes de la Nación.

En esta oportunidad fue el turno de las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Las protagonistas de la Patagonia tuvieron su reunión de Foro

El «Foro Regional Sur», que se realizó de manera virtual, contó con la presencia de referentes, dirigentes y líderes de instituciones deportivas de las provincias referidas, que participaron en tres dinámicas actividades, moderadas por representantes de la Secretaría de Deportes, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y ONU Mujeres.

Guillermina Gordoa, Directora Nacional de Políticas de Género de la Secretaría de Deportes de la Nación. Dio la bienvenida y agradeció a todas y todos lxs participantes. Planteó obstáculos y desafíos como temas principales a tratar en el Foro. Resaltó «compartir experiencias y escucharnos» como idea general del encuentro.

Lisa Solmirano de ONU Mujeres, coordinadora de programa de niños, niñas y adolescentes, remarcó la importancia del Foro para reforzar prácticas institucionales y lograr una participación más equitativa en los clubes. «¿Qué obstáculos tienen las mujeres?».

Fernanda Fernández, del Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidad, expresó en cuáles son las principales problemáticas en el entorno deportivo: algunas entidades sumamente masculinas, las mujeres no ocupan cargos jerárquicos y los roles impuestos. Resaltó la diferencia entre cupo y paridad.

Pepa Berengan, integrante de la Dirección de Políticas de Género de la Secretaría de Deportes, resaltó el paradigma masculino que existe en el deporte: «surge en ciertos deportes una doble exclusión: elitismo y masculinidad. La idea en la antigüedad era reforzar la masculinidad hegemónica a través del deporte».

Hubo trabajo en diferentes salas, para lograr una dinámica participativa entre los y las participantes.

El primer «juego» propuesto por las moderadoras Pepa Berengan y Florencia Dezotti consistió en presentar preguntas con tres opciones cuantitativas A (de 0 a 5), B (de 5 a 10) y C (+ de 10). Por ejemplo: En tu institución, ¿cuántas mujeres y otras identidades ocupan cargos directivos? La opción A, con el 62%, fue la más votada y sólo el 6% votó la C.

Ante la pregunta ¿Consideras que las capacitaciones con perspectiva de género en el deporte son necesarias?, el 100% de las participantes contestó que sí.

Luego, la sala de zoom se dividió en cuatro grupos. En las salas se trabajó en torno a una segunda actividad participativa que consistió en una ruleta con tres opciones: «obstáculos», «participación» y «desafíos».

Las mujeres del deporte patagónico tuvieron la palabra

Entre las participantes del evento virtual, estuvieron mujeres protagonistas del deporte de la provincia del Chubut, como ser la presidente del Club Defensores de La Comarca, la presidenta del Club de Tenis Puerto Madryn, Sol Montini presidenta del Club Semillero de Campeones y Liz Crespo, boxeadora profesional.

En cuanto a la palabra de las protagonistas, inició María José Van Bellingen de Santa Cruz planteó como el principal obstáculo los valores machistas arraigados en la sociedad: «Los aprendizajes en la primera infancia son fundamentales y no siempre están encarados con diversidad».

Luego, continuó Andrea, Presidenta del club Defensores de La Comarca, de Lago Puelo, Chubut al decir que: «Somos una excepción a la regla porque en la comisión directiva somos nueve mujeres».

Por su parte, Valeria Munuera, Presidenta del Club de Tenis de la Ciudad de Puerto Madryn, «En nuestro club el bufet y la limpieza están a cargo de varones. De a poco vamos logrando un club más equitativo».

En tanto, Laura Zaccara de La Pampa: «Presido un club que fue fundado por y para hombres y el mayor obstáculo fueron las acusaciones de querer ocupar espacios a los que no pertenecíamos».

En el caso de Elizabeth Córdoba de Tierra del Fuego, profesora de educación física y entrenadora de básquet: «Si bien soy la única entrenadora en el Club Social y Deportivo Metalúrgico, es el único club de la provincia que desarrolla la rama femenina desde la categoría Sub 13». Y agregó: «un obstáculo muy grande en el ámbito deportivo son las madres machistas».

Continuó Pamela Toloza, de Río Grande, Tierra del Fuego, jugadora de fútbol: «Siempre fue más difícil para los equipos de mujeres conseguir horarios para entrenar o jugar torneos»; mientras que Marcela Castro de La Pampa, directora técnica de fútbol: «Vemos casos donde los padres priorizan la actividad física del hijo varón por sobre la nena».

En el caso de Sol Montini, de Puerto Madryn, Chubut, presidenta del club Semillero de Campeones: «En nuestro club se practica hockey de manera mixta de los 5 a los 16 años y eso permite derribar las barreras de que supuestamente es un deporte para mujeres».

Por su parte, culminó la boxeadora profesional madrynense Liz Crespo dijo que «hay mucha diferencia en los salarios con respecto a los hombres y también falta de compromiso. A las deportistas del interior nos convocan menos porque les sale más caro llevarnos».

El sur continuó con el proceso de reflexión en los foros regionales inaugurado la semana pasada con la región norte. Las opiniones van a ser sistematizadas para generar un documento de trabajo que alimente las próximas políticas públicas.