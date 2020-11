Las cooperativas podrán acceder a planes de pago por la deuda con Cammesa

El senador chubutense Juan Mario Pais defendió el Presupuesto Nacional 2021 presentado por el Poder Ejecutivo nacional, que proyecta un país con mayor crecimiento económico e inclusión social, y destacó el régimen especial que incluye la norma para regularizar la deuda con Cammesa que tienen distribuidoras de energía, en una gran mayoría cooperativas del interior del país.

En este sentido, el legislador patagónico sostuvo que «la situación de Cammesa debe abordarse, por eso este proyecto elabora un sistema que prevé la posibilidad concreta de que los distribuidores de energía que adeudan miles de millones de pesos a Cammesa puedan establecer planes de pago con quitas de intereses, y plazos de gracia para regularizar el mercado eléctrico nacional».

En el marco de la sesión especial llevada a cabo este jueves en el Senado, Pais destacó la decisión de solucionar la situación de Cammesa y aseguró que «con esta norma virtuosa, que implica un importante esfuerzo fiscal, vamos a arbitrar el saneamiento efectivo del sistema eléctrico nacional».

Por otra parte, el senador nacional refutó las consideraciones efectuadas desde la oposición con respecto a la nueva fórmula de movilidad previsional que tratará el Congreso en los próximos días, y reivindicó que «se recomponga la fórmula virtuosa que tuvimos entre 2008 y 2017, que implicó que los jubilados no sólo no perdieran, sino que ganaran poder adquisitivo frente a cualquier índice de inflación que se tome en cuenta».

A raíz de esto, Pais recordó la ley 27.426 impulsada por el ex presidente Mauricio Macri que modificó la movilidad previsional en 2017, y remarcó que «en aquel momento me opuse a ese proyecto ya que desacopló las jubilaciones de la pauta de crecimiento del país, justamente en el único año que la administración de Macri creció, ya que en tres de sus cuatro años de mandato hubo recesión».

Por estos motivos, el legislador chubutense afirmó que «la fórmula a implementar dejará atrás un sistema que causó perjuicio patrimonial a millones de jubilados, y va a lograr una movilidad sustentable con justicia social y previsión, asociando a los jubilados con el crecimiento económico de la Argentina».

En este contexto, Pais reiteró que «con el Presupuesto 2021 este Gobierno empieza a esbozar el justicialismo de cara al pueblo y a los intereses nacionales y populares, planteando el objetivo de crecer y desarrollarnos para tener un país más justo, solidario y con mayor inclusión».