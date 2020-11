La Selección se entrena y espera por recuperaciones

Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico, no están en óptimas condiciones y son llevados con los mejores cuidados para que estén a disposición del DT de la Selección Argentina para el juego del jueves ante Paraguay por la 3° Fecha de las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022.

El seleccionado se entrena normalmente en el Predio de AFA en Ezeiza, para el juego que disputarán mañana ante su par “guaraní” en el Estadio “La Bombonera” contando con el arbitraje del brasileño Raphael Claus.

Prenden velas por “El Toro” y Tagliafico

Hay jugadores que están “tocados” en esta convocatoria de la Selección Argentina de cara a la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022 que jugarán ante Paraguay este jueves y el martes ante Perú.

Lionel Scaloni no pudo contar con Lautaro Martínez, quien arrastra una molestia muscular, debajo del glúteo desde el domingo pasado cuando su equipo, el Inter empató 1-1 con Atalanta y debió salir a los 28 minutos del segundo tiempo. Si bien aportó el tanto del “neroazzurro”, Lautaro está entre algodones para el juego del jueves y es duda como inicial.

De no llegar, Scaloni deberá elegir entre las alternativas del ataque como ser Lucas Alario y Joaquín Correa.

Además de “El Toro”, se suma Nicolás Tagliafico, que también presenta una dolencia, molestia con la que llegó desde su club, el Ajax. Para colmo de males, el DT del Barcelona, Ronald Koeman, advirtió acerca de una molestia en el tobillo de Lionel Messi; lo cual amplía las preocupaciones en el reducto argentino.

Llega Martínez Quarta

Tras el segundo PCR negativo en menos de 72 horas, el ex defensor de River Plate, Laucas Martínez Quarta, dejó Fírmense y emprendió viaje hacia la Argentina para sumarse cuanto antes a la convocatoria de la Selección en el Predio de Ezeiza.

Finalmente, los jugadores de la Fiorentina, fueron autorizados a viajar para sumarse a sus respectivas selecciones para la doble fecha Eliminatorias.

Vale destacar que el ex “millonario” es tenido en cuenta por Scaloni como inicial, teniendo en cuenta que fue titular ante Ecuador y Bolivia, en el arranque del torneo. Habrá que ver si la demora en sumarse al grupo lo saca del once titular de cara al duelo ante Paraguay del próximo jueves, en La Bombonera.

Con árbitro brasileño

En tanto, este martes, la CONMEBOL oficializó la terna de árbitros para la doble jornada por las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

La Selección Argentina tendrá presencia brasileña de local y colombiana de visitante. Contra Paraguay, dirigirá en La Bombonera Raphael Claus, mientras que frente a Perú lo hará Wilmar Roldán.

Por su parte, los árbitros principales argentinos que dirigirán partidos serán Fernando Rapallini, que le tocó Colombia – Uruguay; y Patricio Loustau, que le tocó Venezuela frente a Chile. Compartirán las ternas con otros árbitros de la misma nacionalidad.