La Junta Electoral del PJ proclamó al Movimiento de Integración Peronista

La Junta Electoral del PJ proclamó a los candidatos de la lista del Movimiento de Integración Peronista como las nuevas autoridades del partido, del Congreso como del Consejo Provincial y la mayoría de los Consejos de Localidad.

Sólo se le dio color, el verde a la lista presentada por Lealtad en Puerto Pirámides donde habrá interna para el Consejo de Localidad.

La Junta electoral integrada por Omar Ávila, María Castro, Natalia Ojeda, Miguel Chávez y Eduardo Abad no oficializó tampoco la lista de candidatos al Consejo de Localidad de Rada Tilly presentada por Unidos por Rada Tilly cuya presentación se consideró irregular.

Elección

La elección de las autoridades entre los candidatos de Integración de cada departamento se realizará en un plazo que no superará los 10 días.

El Consejo Provincial, de donde saldrá el presidente del PJ está encabezado en Puerto Madryn por Carlos Eliceche. En Trelew por Gustavo Mac Kharty, Florencia Papaiani, Belén Boskov y Gustavo Carozo. En Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, Adriana Casanova, Gustavo Fita, Liliana Peralta, Ricardo Mutio y María José Aizpoelea.

La lista del Movimiento de Integración Peronista se conformó entre todos los dirigentes de la provincia, Gustavo Mac Kharty, Carlos Eliceche, Nancy González, Miguel “Cone” Díaz, Carlos Linares, Juan Pablo Luque, Adrian Maderna, Gustavo y Ricardo Sastre.

Impugnaciones

Sobre la lista impugnada Confederación de Agrupaciones Peronistas no presentó candidatos en Telsen ni a consejeros ni congresales. Además los departamentos de Languineo y Paso de Indios no se presentaron candidatos a consejeros y en el Departamentos Cushamen se presentaron solo dos candidatos a congresales siendo que deben ser cuatro.

Con relación a los consejos de localidad se verificó que no existe lista en cuatro localidades que establece la Carta Orgánica.

En cuanto a la lista naranja, Militancia Peronista en la Renovación pretendió presentar una lista provincial limitándose a presentar una lista en los consejos de localidad de Trelew, Rawson y Gualjaina y a consejeros provinciales en los departamentos de Rawson y Cushamen, con lo que no reúne los requisitos de la C.O

En el caso de Unidos por Rada Tilly como lista local su presentación fue impugnada por el apoderado del Movimiento de Integración Peronista aduciendo que la cantidad de avales validos que respaldan la lista no alcanzan el mínimo de 102 afiliados, además hay avales duplicados y triplicados de avalistas que no son afiliados y de afiliados que avalaron dos listas por lo que el número de avales validos se redujo a 100 lo que no cumplió con la cantidad de avales suficiente.