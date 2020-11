La CAI abrió su natatorio

La Comisión de Actividades Infantiles comenzó este fin de semana el taller de natación de aguas abiertas.

“Guerreros del Sur” se entrena en la CAI

La natación de la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, está en plena actividad y en este sentido, se dio apertura a la modalidad “Aguas Abiertas” con la participación de “Guerreros del Sur”, una asociación que practica el kayak.

El curso está a cargo de Ezequiel Muñoz, coordinador de la pileta de la CAI, y tiene una duración de cuatro clases. Los primeros tres encuentros se llevan a cabo en la pileta de CAI y el último en la playa, es decir, en el mar abierto.

Tal como indica el protocolo sanitario a raíz de la pandemia mundial del coronavirus, el taller se divide en grupos de 10 personas por terminación de número de DNI.

“En estas tres clases vamos a aprender la flotabilidad, saber moverse y no entrar en pánico. También vamos a ver algo de rescate, lo básico, ya que la mayoría no sabe nadar. Lo que buscamos es que las personas se sientan más seguras en el medio acuático. No estamos buscando un nadador de élite, queremos que el adulto tenga las herramientas necesarias en caso de enfrentarse a un problema”, detalló Muñoz.

Guerreros del Sur es un club náutico en formación que se fundó en 2017. Actualmente cuenta con 80 socios activos y trabaja con una comisión directiva que organiza las distintas actividades acuáticas en las costas de la región. En esta oportunidad, la asociación decidió capacitarse el club “azzurro”.