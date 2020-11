Juega la Selección ante Paraguay

Este jueves, desde las 21 horas, la Selección Argentina jugará pro la 3° Fecha de las Eliminatorias Sudamericanas CONMEBOL Catar 2022, ante Paraguay.

De cara al cotejo ante su par “guaraní”, el DT Lionel Scaloni, no confirmó el once inicial, pero si destacó que Lionel Messi será inicial, y llevando tranquilidad ante la dolencia presentada en uno de sus tobillos.

Jueves de Selección Argentina

Una conferencia de prensa virtual, brindó este miércoles, el entrenador de la Selección Argentina de Futbol, Lionel Scaloni, quien compartió su análisis de cara al juego de este jueves por la 3° Fecha de Eliminatorias ante Paraguay.

Consultado por los jugadores que cuentan con dolencias y que están en duda de ser parte de la plantilla, comentó que “en principio, Lautaro (Martínez) está bien. Veremos hoy como responde, pero creemos que va a estar, y eso nos tranquiliza”, en cuanto que a las bajas ya confirmadas, como por ejemplo Paulo Dybala, explicó que “es un chico al que apreciamos mucho. Su baja es importante para el grupo. Necesitamos tenerlo en la cancha, en los entrenamientos, pero lamentablemente nos partió el alma verlo en las condiciones que estaba”.

Scaloni, valoró también la chance de contar con Martínez Quarta quien finalmente pudo viajar desde Italia: “todavía no pude hablar con el Chino (Martínez Quarta). Tuvo un viaje muy largo, después del entrenamiento de hoy tendremos las cosas mucho más claras”.

“Siempre queremos ganar, jugamos para eso. Pero vamos partido a partido. El encuentro de mañana, a pesar de los inconvenientes que estamos teniendo, creemos que lo podemos afrontar de la mejor manera”, analizó.

Una de las preocupaciones dadas por las dolencias de algunos de sus jugadores, es la genera nada más ni nada menos que por Lionel Messi, que llegó con una molestia en uno de sus tobillos, pero el DT llevó tranquilidad al decir que “Leo (Messi) se entrenó normalmente. Venía arrastrando alguna molestia en el tobillo, pero estaría para jugar los dos partidos sin inconvenientes”.

“Hemos tenido bastantes inconvenientes para contar con todos los jugadores. Hoy esperaremos para ver cómo se encuentran algunos futbolistas que se entrenaron diferenciados. Fue una convocatoria muy atípica, de las más difíciles que hemos tenido”, agregó el entrenador.

El coach argentino, no confirmó el once inicial para el choque ante Paraguay, que se jugará desde las 21 horas en el Estadio Alberto J. Armando “La Bombonera” de Boca Juniors. Aunque, se estima que estaría conformado por Franco Armani en el arco; en la defensa estarán Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; el sector del mediocampo estaría conformado por Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso; mas Lionel Messi, Lucas Ocampos y Lautaro Martínez o Lucas Alario.

Otra baja

Jugador que tampoco estará en esta doble fecha, será Roberto Pereyra, mediocampista del Udinese no podrá ser tenido en cuenta por Lionel por una lesión muscular en el muslo izquierdo, ocurrido durante la actividad deportiva con su club.

Fútbol – Eliminatorias Sudamericanas CONMRBOL Catar 2022

Programación fecha 3

Jueves 12 de noviembre

17.00 (hora argentina) Bolivia – Ecuador, en La Paz

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

Asistente 1: Kleber Gil (Brasil)

Asistente 2: Marcelo Van Gasse (Brasil)

Cuarto árbitro: Flavio De Souza (Brasil)

21.00 Argentina – Paraguay, en estadio Alberto José Armando

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

Asistente 1: Bruno Pires (Brasil)

Asistente 2: Danilo Manis (Brasil)

Cuarto árbitro: Luiz Flavio Oliveira (Brasil)

Viernes 13 de noviembre

17.30 (hora argentina) Colombia – Uruguay, en Barranquilla

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina)

Asistente 1: Juan Pablo Bellatti (Argentina)

Asistente 2: Diego Bonfa (Argentina)

Cuarto árbitro: Facundo Tello (Argentina)

20.00 (hora argentina) Chile – Perú, en Santiago

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Asistente 1: Richard Trinidad (Uruguay)

Asistente 2: Martín Soppi (Uruguay)

Cuarto árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

21.30 (hora argentina) Brasil – Venezuela, en San Pablo

Árbitro: Juan Benítez (Paraguay)

Asistente 1: Eduardo Cardozo (Paraguay)

Asistente 2: Milciades Saldívar (Paraguay)

Cuarto árbitro: José Méndez (Paraguay)