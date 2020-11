Jubilados recurren a medidas extremas para reclamar el pago de haberes adeudados

La desesperante situación que atraviesan los estatales con varios meses de salarios atrasados lleva a que protagonicen medidas extremas para visualizar su reclamo. Un jubilado se encadenó frente a la obra social Seros en Madryn y reveló que después de trabajar 37 años en el Banco, ahora no puede ni pagar el alquiler. “Esto atenta contra mi dignidad”, reflexionó. En Rawson un grupo de jubilados que protestaban en la sede del Instituto de Seguridad Social protagonizó incidentes con automovilistas que querían transitar. Responsabilizaron al Gobierno de Arcioni por lo que deben atravesar.

Jubilado “trapito”

Días atrás se conoció la noticia de que un jubilado estatal tuvo que salir a la vía pública a lavar vidrios para poder tener ingresos, como consecuencia de la demora en el pago de los haberes. En tanto que ayer ocurrió otra situación con particularidades similares, ya que un trabajador pasivo de Chubut decidió encadenarse a la sede de Puerto Madryn del Instituto de la Seguridad Social y Seguros (ISSyS).

En una entrevista con El Diario, Rubén Ferreyra afirmó que ya le deben tres meses de haberes más el medio aguinaldo. Producto de esto hace dos meses que no puede pagar el alquiler, tuvo que pedir ayuda a sus hijos y también vender bienes personales como para poder tener dinero.

“Desamparados como jubilados”

Quien trabajó durante 37 años en el Banco del Chubut indicó que esta decisión fue para que “se visibilice el silencio que tiene el Estado provincial para pagarnos los haberes. La verdad que es una forma extrema, porque uno puede entender un mes, dos, pero ya tres meses, más el aguinaldo deja bastante que desear por parte del Estado, que nos tiene bastante desamparados como jubilados”.

En esta misma línea, protestó: “Si usted me dijera que soy jubilado pero que puedo trabajar en otra actividad, no hay. Porque sos jubilado y no te toman en ningún lado, y si te toman en algún lado entras en blanco y te quitan la jubilación o te la reducen. Son circunstancias o situaciones que no es que no genera otro tipo de ingreso, no la hay. Máxime hoy por hoy con esta situación de pandemia. Entonces, molesta el silencio del Estado que no nos cuida, no nos protege como corresponde”.

“Atenta contra la dignidad”

Al ser consultado sobre las metodologías que utiliza para poder vivir sin cobrar sus haberes desde hace tres meses, Ferreyra remarcó que “en principio tratando de no acudir a mis hijos, mal vendiendo algunas cosas personales, pero es hasta que se te acaban las cosas personales y tenes que acudir a tus hijos”.

“Eso es lo que atenta contra la dignidad como persona, como padre y a todo lo que son mis convicciones. Entonces eso molesta, fastidia, porque a esta altura de mi vida no tenía pensado nunca acudir a mis hijos para que me tiren una moneda. Yo no puedo estar acudiendo a mis hijos para que me paguen el celular o para que me tengan que comprar algún remedio”, enfatizó.

Solidaridad de la ciudadanía

En medio de la entrevista con este medio, muchos vecinos respaldaron al jubilado encadenado en la puerta del ISSyS, con bocinas y gritos. De hecho, también se vivió una situación particular cuando un transeúnte le dejó dinero en el bolsillo de su camisa.

Al respecto, Ferreyra se mostró sumamente agradecido, aunque dijo que “no es la persona que me tiene que dar para que sobreviva, pague o coma. Es el Estado, porque para eso trabajé 37 años en la actividad de la Provincia, como empleado del Banco del Chubut”.

También resaltó que “yo debo dos meses de alquiler y no puedo andar diciéndole a la inmobiliaria que no me pagan, porque me van a decir que voy a tener que dejar la propiedad. Y me tengo que ir a la casa de mis hijos después de haber trabajado tantos años. Es una cosa que no responde a ningún tipo de raciocinio. Esto atenta contra mi dignidad”.

Judicializar las medidas

Al ser consultado sobre la posibilidad de acudir a la Justicia para avanzar con su reclamo por la demora en el pago de haberes, dijo, señalando las cadenas, que “en principio la actitud es esta”.

“Por ahí, sería una buena opción. Pero hoy para ir a la Justicia tenes que tener un buen ingreso, porque está hecha para los que tienen platas y no para el pobrerío”, sostuvo el jubilado estatal.

Mensaje para Arcioni

En un mensaje directo al gobernador Mariano Arcioni, le pidió que “asuma su responsabilidad como funcionario, que para eso fue elegido y votado. Es el responsable directo de la situación general de la Provincia”.

Además, indicó que “como gobernante tendría que haber medido y haber tenido una propuesta. No, nos dejó en banda así de una. Que no hay plata no es una solución ni una respuesta para los trabajadores, los jubilados y la asistencia social”.

“Poco más o poco menos que nada”

Por último, puso en valor el acompañamiento por parte de la sociedad ante su reclamo, aunque resaltó que “tener que llegar a esta situación de encadenarme fue porque es lo que siento, que estoy encadenado y tapado la boca. Más explicito que esto no se puede sentir”.

“Yo no estoy acá para que la gente me de plata, porque para eso trabajé y me dediqué de lleno a una actividad que me llevó mucho tiempo. No trabajé un año, dos o tres, trabajé 37 años. Entonces, toda esta situación hace que uno sienta poco más o poco menos que nada”, concluyó.

Incidentes en Rawson

Un grupo de jubilados estatales de Chubut se hizo presente ayer en el ingreso al Instituto de la Seguridad Social y Seguros (ISSyS) para reclamar por la demora en el pago de sus haberes.

En el marco de estas protestas, uno de los trabajadores pasivos de la Administración Pública de Chubut casi es embestido por una camioneta. Luego de esto, uno de los manifestantes se peleó con golpes de puño con el conductor del vehículo, quien huyó rápidamente.

Tras la demora en la asistencia por parte de las entidades correspondientes, ciudadanos tuvieron que llevarlo en un auto particular a que sea atendido por una lesión en su muñeca derecha. En tanto que quienes se quedaron presentes culparon al gobierno de Mariano Arcioni por la situación vivida.

Posteriormente, una jubilada tuvo entredichos con el conductor de un camión de combustible. Primero, la trabajadora pasiva se paró frente al transporte y le prohibió el paso. Tras varios entredichos, efectivos de la Policía del Chubut solicitaron a la mujer que se retire y que deje circular al camión, lo que finalmente terminó ocurriendo.